Kosova'nın bağımsızlığına Lahey yolu

* BM Genel Kurulu, Sırbistan'ın, Kosova'nın bağımsızlık kararıyla ilgili olarak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'ndan tavsiye kararı alınması yönündeki talebini onayladı



* Sırbistan tarafından 192 üyeli Genel Kurul'a sunulan karar tasarısına 77 "evet", 6 "hayır" oyu çıkarken 77 ülke de çekimser oy kullandı. Türkiye, oylamaya katılmadı.



* Genel Kurul tarafından kabul edilen ve Sırbistan tarafından hazırlanan karar tasarısında, "Kosova'nın tek başına aldığı bağımsızlık kararının uluslararası hukuk kurallarına uygun olup olmadığı" konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş talebinde bulunuluyor.



BM Genel Kurulu, karar tasarısını kabul ettiği için Uluslararası Adalet Divanı'nın yakında konuya bakması bekleniyor.



Oylamada ABD'nin "hayır" oy kullandığı, 27 üyeli AB üyelerinin çoğunun ise çekimser oy kullandığı görülüyor. Kıbrıs Rum kesimi, Romanya, Yunanistan ve İspanya ise Sırbistan'a doğrudan destek vererek "evet" oyu kulandı.



Oylamada ABD gibi "hayır" oyu veren diğer 5 ülke ise Arnavutluk ve Pasifik'teki küçük ada ülkeleri Marşal Adaları, Mikronezya, Nauru ve Palauoldu.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, oylamanın ardından yaptığı açıklamada kararın kabulünden duydukları memnuniyeti belirterek, "Bugün uluslararası hukuk açısından önemli bir gün" dedi. Jeremiç, Adalet Divanı'na başvurmanın bölgedeki gerginlikleri azaltacağı görüşünü savundu.



Türkiye: Talep, istikrar ortamına yardımcı olmaz



Oturumda oy kullanmayan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin, Sırbistan'ın, Kosova'nın bağımsızlık kararıyla ilgili olarak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'ndan tavsiye kararı alınması yönündeki talebinin, Balkanlarda barış, istikrar ve güvenlik ortamının sağlanmasına yardımcı olmayacağını söyledi.



Büyükelçi İlkin, Sırbistan tarafından hazırlanan karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda oylanmasından önce Türkiye'nin konuyla ilgili görüşlerini açıklayan bir konuşma yaptı.



İlkin konuşmasında, Balkanlarda barış ve istikrarın, Türkiye için her zaman büyük önem taşıdığını ve bu yüzden Türkiye'nin tüm Balkan ülkeleriyle ilişkilerini her konuda ilerletmeye kararlı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, Sırbistan ile ilişkilerine değer verdiğini kaydeden İlkin, Sırbistan'ın refah ve istikrarının, Balkanlar ve Avrupa'nın refahı açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, Kosova halkıyla tarihi ve güçlü bağları olduğunu vurgulayan İlkin, Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin, Kosova'nın tanınmasının uluslararası hukuk kurallarıyla uyumlu olduğu görüşünde olduğunu söyleyen İlkin, 48 ülkenin Kosova'nın bağımsızlığını tanımasının da bu durumu desteklediğini bildirdi.



İlkin, Sırbistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'ndan tavsiye görüşü alma yolundaki talebiyle ilgili olarak ise "Bu durumun, Balkanlarda arzulanan ve acilen gerek duyulan barış, istikrar ve güvenlik ortamının sağlanmasına yardımcı olacağını düşünmüyoruz" dedi.



Büyükelçi İlkin bu arada, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nı, BM'nin temel yargı organı olarak güçlü şekilde desteklediğini de vurguladı. İlkin, bu kapsamda Türkiye'nin oylamaya katılmayacağını belirtti.



Kosova Başbakanı: Bağımsızlığımız alınamaz



Kosova Başbakanı Haşim Taci, ``Sırbistan'ın tüm girişimlerine karşın Kosova'nın bağımsızlığı elinden alınamaz. Böylece Sırbistan'ın oy çoğunluğuyla Kosova'yı Adalet Divanı'na sevk etmesinin yolu açıldı. Karar Kosova'da büyük hayal kırıklığına neden oldu. BM Genel Kurulu, Adalet Divanı toplantısında Kosova'nın bulunmasını kabul etti" dedi.



BM'nin kararının hemen ardından yazılı açıklama yapan Kosova Başbakanı Haşim Taci: ``Sırbistan'ın tüm girişimlerine karşın Kosova'nın bağımsızlığı elinden alınamaz. Adalet Divanı'nın kararı bağlayıcı değil. Adalet Divanı'nda Sırbistan'ın yaptıkları daha net bir biçimde saptanacak. Kosovalılar olarak sağduyu sahibi olmalıyız'' dedi. (Tempo24)

