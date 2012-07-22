Kosovalı ünlü şair Ali Podrimya’nın cesedi bulundu

Fransa'da düzenlenen ’Voix de la Mediterainee’ (Akdenizin Sesleri) şiir festivaline katılan ve 3 gün kendisinden haber alınamayan Kosova’nın ünlü şairlerinden Ali Podrimya’nın cesedi bulundu.

Kosovalı ünlü şair Ali Podrimya’dan Fransa’da düzenlenen bir şiir festivaline gitmesinden sonra kendisinden haber alınamadı. Şairin kaybolmasıyla birlikte alarma geçen Fransız polisi Podrimya’nın bulunması için ülke genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ancak dün akşam Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca’ya ünlü şairin cesedinin bulunduğu iletildi. Şairin ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa yetkilileri, Ali Podrimya’nın ölüm nedenini aydınlatmak için çalışıyor. Kosova Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Dışişleri ve İçişleri Bakanlığına ve Fransa’nın tüm diğer kurumlarına bu olayın aydınlatılmasında gösterdikleri özen için teşekkür etti.

Şairin ölüm haberinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Bakan Hocay, şair Podrimya’nın ailesine, şairler cemiyetine ve tüm sevenlerine taziyelerini iletti. Bakan Hocay şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü şair Ali Podrimya’nın kaybı, sadece ailesi ve dostları için değil, Kosova sanatı ve kültürü için de olağanüstü büyük bir kayıptır. Ali Podrimya’nın anısı her zaman aramızda kalacaktır ve Kosova’nın gelecek nesilleri için örnek bir figür olarak kalacaktır."

Şair Ali Podrimya’nın ölümü üzerine, Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyagay, Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi, Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar ve çok sayıda üst düzey yetkili taziye mesajı gönderdi.