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Dünya

Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü

İvanovic, Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını yapmış, Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti

16 Ocak 2018 16:07

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.  İvanovic, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic, İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.

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