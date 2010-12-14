-KOSOVA'DA TAÇİ'NİN PARTİSİ İLK SIRADA PRİŞTİNE (A.A) - 13.12.2010 - Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka, ilk tahmini seçim sonuçlarını açıkladı. Tahminen geçerli oy sayısının 712 bin 526 olarak bildiren Valdete Daka, Kosova Demokrasi Partisi'nin (PDK) yüzde 33,5, Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) yüzde 23,6, Vetvendosje Hareketi'nin (Kendin Karar Ver) yüzde 12,2, Kosova Refah İttifakı (AAK) 10,8 ve altı partiyle koalisyon kuran Yeni Kosova İttifakı'nın (AKR) yüzde 7,1 oy aldığını bildirdi. Daka, seçimleri başarılı olarak değerlendirirken, aynı zamanda seçime katılan partilerden 171 şikayetin geldiğini söyledi. MSK Başkanı Daka, şartlı oylar sayıldıktan ve şikayetler değerlendirdikten sonra kesin sonuçların açıklanacağını bildirdi. Seçime katılan iki Türk partisinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 1,1'ini ve 6 ay önce kurulan Kosova Türk Birliği (KTP) ise oyların yüzde 0,3'ünü aldı. Yüzde 1'in üzerinde oy alarak bir sandalyeye hak kazanan KDTP, KTB'den daha fazla oy aldığı için kontenjan sandalyelerinden ikisine de sahip olacak. Böylece KDTP, ikisi kontenjan olmak üzere Kosova Meclisi'nde 3 milletvekiliyle temsil edilmiş olacaktır. Kosova Başbakanı Haşim Taçi, seçimlerle ilgili açıklamasında, uluslararası temsilciler tarafından seçimlerin sakin, iyi örgütlendiğini ve seçim sonuçlarında kuşkuya yol açmayacak ancak küçük teknik sıkıntıların yaşandığını belirtti. Avrupa Birliği'nin temsilcisi Catherine Ashton ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Fule'nin seçimlerle ilgili olumlu değerlendirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Taçi, Kosova Cumhuriyeti yurttaşlarına teşekkür etti. Siyasi oluşumların seçim süreci ve sonuçlarıyla ilgili şikayetlerini Merkez Seçim Komisyonu'na bildirmeleri gerektiğini kaydeden Taçi, çok kısa süre içinde seçim hazırlıklarını başaran MSK'yi de kutladı. MSK Başkanı Valdete Daka, AA muhabirine yaptığı açıklamada diğerleri arasında başkent Priştine'deki ilk tahmini oyları değerlendirdi. Daka, başkentte yapılan oy sayımında Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) en çok oy kazandığına dikkati çekti.