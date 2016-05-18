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Dünya

Kosova'da homofobi karşıtı yürüyüşe Cumhurbaşkanı da katıldı

Kosova’da Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

18 Mayıs 2016 22:28

Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla başkent Priştine’de yürüyüş düzenlendi. LGBTİ topluluğuna karşı ayrımcılığı önlemek amacıyla yapılan yürüyüşe üstü düzey yetkililer ve Cumhurbaşkanı Haşim Taçi de katıldı.

LGBTİ’lere karşı ayrımcılığı önlemek için gerçekleştirilen yürüyüş yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yürüyüşe Eski Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ulrike Lunacek, ABD Büyükelçisi Greg Delawie de destek verdi.

‘Utanılması gerekenin’ cinsel yönelimler değil, homofobi olduğu ve cinsel kimliklere bakışın sosyal mantık içerisinde yeniden yapılandırılması gerekliliği üzerinde durulan yürüyüşten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Haşim Taçi , “Tüm topluluk ve vatandaşın hakları yasa ile garanti altına alınmıştır. Cumhurbaşkanı olarak bu hakların koruyucusu olacağım” dedi.

LGBTİ flaması taşınarak yapılan yürüyüş Kosova’da ilk kez düzenlendi. Ardından LBGTİ bireylerden oluşan bir grup müzisyen konser düzenledi.

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