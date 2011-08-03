-KOSOVA'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR PRİŞTİNE (A.A) - 03.08.2011 - Sırbistan'ın Kosova'yla diyalog görüşmelerini yürüten heyet başkanı Borislav Stefanoviç'in çabalarına karşın, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırına yakın Leposaviç ve Rudare'deki barikatlar kaldırılmadı. Sırp belediyelerin yöneticileriyle barikatların kaldırılması konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, tedarik amacıyla yiyecek yüklü kamyonların KFOR kampına ulaştırılamadığı belirtiliyor. Öte yandan KFOR'un, cuma gününe kadar barikatların kaldırılması için yeni bir süre tanıdığı kaydediliyor. Sırbistan yetkilileri ve Kosovalı Sırp liderler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de Rusya'nın Belgrad Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğuna dikkat çekiliyor. Diğer yandan Stefanoviç'in, barikatlardaki Sırplara, Sırbistan hükümetinin istemlerine yanıt alınabilmesi için KFOR Komutanı General Erhard Bühler'in, barikatların kaldırılmasını şart koştuğunu hatırlattığı da kaydediliyor. KFOR Komutanı cuma günü, barikatların kaldırılması için 24 saatlik süre tanımıştı.