-Kosova'da "Dünya Özgürlük Güzeli 2011" Yarışması yapılıyor (fotoğraflı) PRİŞTİNE (A.A) - 13.12.2011 - Uluslararası nitelikte "Dünya Özgürlük Güzeli 2011" yarışmasının ilki Kosova'da yapılıyor. 15 Aralık günü Priştine'de yapılacak olan güzellik yarışması finallerine katılacak güzeller, Kosova'nın çeşitli yerlerini gezdiler, farklı kültürlerin kaynaştığı, Osmanlı'dan kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Prizren'i farklı bulduklarını belirttiler. Yarışmaya katılan 15 ülkenin arasında Türkiye'yi temsil edecek olan Almanya doğumlu Gülçin Karakuş, Kosova'yı çok beğendiğini ve heyecanlı olduğunu belirtti. Proje Müdürü Shpejtim Zeneli AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacın özgürlükler adına dünya güzellerini Kosova'da bir araya getirmek, ülke turizmine katkı sunmak olduğunu belirterek, "Özgürlük güzelleri, dünyada Kosova'nın en iyi elçileri olacaklardır" dedi. Geleneksel özellikte olacağı bildirilen yarışmaya, Rusya, Venezuela, Tayvan, Pakistan, Tunus, Slovakya, Hollanda, Cezayir ve Japonya'dan güzeller katılıyor. Dünyadaki farklı kültürleri birleştirmesi öngörülen bu yarışmada, dünya güzellerinin özgürlükleri ve kadın haklarını temsil edeceği belirtildi. (İBR-MVA)