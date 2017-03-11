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BBC Türkçe

Kosova: Polis takside 2 milyon euroluk sahte para buldu

Kaçakçılar cenneti olarak bilinen Kosova'da polis, bir taksinin bagajında toplam 2.131 bin euro değerinde sahte banknotlar buldu. Bu, kaçakçılıkla mücadelede onyıllardır ele geçirilen en yüksek miktar.

11 Mart 2017 19:32

Kaçakçılar cenneti olarak bilinen Kosova'da polis, bir taksinin bagajında 2 milyon eurodan fazla sahte banknot buldu.

Yetkililer, onyıllardır ele geçirilen en büyük miktarda sahte parayı ele geçirdiklerini belirttiler.

Yüklü miktarda parayı yaşıyan iki adam, Arnavutluk sınırından Kosova'ya girmeden önce polisler tarafından durduruldu.

Biri Kamerun Cumhuriyeti, diğeri de Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıkan iki adamın bagajında, 50, 100, 200 ve 500 euroluk banknotlar olduğu ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, ele geçirilen toplam paranın tam 2.131 bin euro olduğunu belirtti.

Operasyonda iki Kamerun pasaportu ile bir Fransa oturma vizesi belgesine de el konuldu.

Polis arabada, banknot boyutlarında kağıtlar ve baskı için kullanılan kimyasallar da buldu.

İki adam gözaltına alındı.

Avrupa Birliği ve NATO barış gücünün desteklediği Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bulgaristan yakınlarında 500 euroluk demetlerden oluşan, toplam yaklaşık 13 milyon euro değerinde sahte nakit para bulunmuştu.

Avrupa Merkez Bankası, yüksek değeriyle suç eylemlerini kolaylaştırdığı endişesiyle 500 euroluk banknotları 2018'e kadar üretmeyi durduracağını duyurmuştu.

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