-''KOSOVA İÇİN 2011'DE DE VİZE UYGULAMASI SÜRECEK'' PRİŞTİNE (A.A) - 03.01.2011 - Avrupa Birliği ile (AB) bütünleşme uzmanları, Kosova için 2011'de de vize uygulamasının süreceğini bildirdi. AB'nin, 2010'un son günlerinde Arnavutluk ve Bosna Hersek, bir yıl önce de Makedonya ve Sırbistan vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdığına dikkati çeken uzmanlar, Kosova'nın AB ile vize serbestliği konusunda stratejisi olmadığını ifade ediyor. Kosova Sivil Toplum Vakfı Müdürü Venera Hayrullahu, Kosovalı ve Avrupalı yetkililerin vize konusunda umut verici açıklamalarına karşın, AB ile ilgili resmi görüşmelerin hala başlamamış olmasının, yurttaşlarda güvensizlik yarattığını kaydediyor. Hayrullahu, Kosova'nın vize serbestliği konusunda öngörülen kriterleri ne denli yerine getirdiği konusunda AB Komsiyonu'nun değerlendirme yapmadığına, öte yandan Kosova yetkililerinin ilgili kriterleri yerine getirdikleri yönünde açıklamalarda bulunduklarına işaret ediyor. AB ile Entegrasyon Bakanı Besim Beçay 2010'daki etkinlikleri değerlendirirken, 2011'de Kosova'nın vize konusunda gerekli bütün kriterleri yerine getireceğini ve 2012'nin başında AB Komisyonu'na takdim edeceklerini bildirdi. AB'nin Kosova'nın önüne koyduğu vize kriterlerinin başında, AB ülkelerindeki Kosovalı vatandaşların ülkelerine geri kabul edilmeleri, topluma entegre olmaları, sınırların bir bütün olarak denetimi, pasaportların güvenliği, yolsuzluk ve organize suçla mücadele bulunuyor. Avrupa ile Entegrasyon Ajansı Eski Müdürü Şenol Muharremi, kriterlerin tam anlamda yerine getirilmediğine işaret ederek, liderlerin 2012'nin başında AB'nin Kosova'ya vize uygulamasını kaldıracağı yönündeki açıklamalarını Priştine ve Belgrad arasında başlaması beklenen görüşmelere dayattıklarına vurgu yaptı. Muharremi, vize ve Priştine-Belgrad diyaloğunun birbirinden ayrı tutulması gerektiğini ve Kosova'nın vize serbestliği gerekçesiyle toprak bütünlüğü konusunda uzlaşmacı bir politika izlememesi gerektiğini savundu.