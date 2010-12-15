-KOSOVA HÜKÜMETİ İDDİLARI REDDEDİYOR PRİŞTİNE (A.A) - 15.12.2010 - Kosova Hükümeti, ''The Guardian'' gazetesinde yayımlanan Avrupa Konseyinin raporunda, Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin ''uyuşturucu ve organ ticaretinin babası'' olarak gösterildiği haberine ilişkin yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Arnavutluk medyasında, Avrupa Konseyi raporunda Haşim Taçi'nin adının uyuşturucu, silah ve organ kaçakçılarının adları arasında yer aldığına dikkat çekiliyor. Raporu kaynak alan haberde, Haşim Taçi'nin Güneydoğu Avrupa'da silah, uyuşturucu ve organ ticareti yapan güçlü Arnavut mafyasının başında bulunduğu iddialarının yer aldığı bildiriliyor. FBI'ı kaynak olarak gösteren Dick Marty'nin iki yıllık araştırmanın sonunda hazırladığı raporda, son on yılda Haşim Taçi'nin uyuşturucu ticaretinde güçlü bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor. Öte yandan, Başbakan Haşim Taçi ve kendisine yakın bazı kişilerin, Sırpların organlarının ticaretini yapmakla suçlandığı da belirtiliyor. Haberde, Dick Marty'nin raporunu bugün Avrupa Konseyi diplomatlarına sunmasının beklendiği de bildiriliyor. -HÜKÜMET İDDİLARI REDDEDİYOR- Kosova Hükümeti, Başbakan Haşim Taçi'yi ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu(UÇK) komutanlarını uyuşturucu ve organ ticaretiyle suçlayan Avrupa Konseyi Raportörü Dick Marty'nin iddialarını reddediyor. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesi Marty'nin, UÇK ve liderlerinin savaşına leke sürmek amacıyla 12 yıldır bu tür raporlar hazırladığı ifade edilerek, seçimleri kazanan Taçi'nin engellenmek istendiği kaydediliyor. Raporla ilgili yasal yollara başvurulacağı da belirtiliyor.