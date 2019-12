Köşk’ün armasına First Lady damgası

T24 - Köşk’te başlatılan ‘kurumsal kimlik’ projesi kapsamında ‘yeni arma’ görücüye çıktı. Köşk’ü simgeleyen armada eskisinden farklı olarak kırmızı zemin kullanılmadı. Proje ve tasarımlarda Hayrünnisa Hanım etkin rol aldı.



Akşam gazetesinden Utku Çakırözer'in haberine göre Çankaya Köşkü’nde birkaç aydır yürütülen kurumsal kimlik projesinin ilk ürünlerinden olan yeni arma kullanılmaya başlandı. Arma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Arnavutluk ve Karadağ’ı kapsayan iki günlük ziyareti sırasında heyet üyelerine dağıtılan program kitapçığında yer aldı. Kapakta kullanılan armada daha öncekilerden farklı olarak kırmızı zemin yer almadı. ‘Güneş ve tarihte kurulan Türk devletlerini simgeleyen on altı yıldızdan’ oluşan arma, bu kitapçıklarda mat gold (dora) zemin üzerine altın renginde varak olarak tasarlandı.



150 eşyada kullanılacak



Cumhurbaşkanı Gül’ün son birkaç gezisinde ilk kez denenen yeni tasarımın, ocak ayından itibaren Köşk’teki 150’den fazla eşya üzerinde kullanılması planlanıyor. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Gül’ün kartvizitinden, yurtdışına gönderilecek büyükelçilere verilen güven mektuplarına, Köşk tarafından tevdi edilen madalyalardan misafirlere verilen hediyelere kadar her objenin üzerinde aynı tasarım yer alacak. Ayrıca kullanılan her türlü matbu evraktan personel ve ziyaretçi kimlik kartları, yabancı heyetlerin yaka kartlarına kadar her ürün Köşk’ün kurumsal kimliğini sergileyecek biçimde benzer tasarımda yaptırılacak.



Hayrunnisa hanım ayarı



Kurumsal kimlik çalışmasının başlatılmasında ve tasarımlara son halinin verilmesinde Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Hanım’ın etkin rol aldığı öğrenildi. Proje Çankaya Köşkü ile profesyonel bir ekip tarafından yürütülüyor. Ocak 2010’dan itibaren Köşk’teki tüm malzemelerde tasarımlar kullanılmaya başlanacak.