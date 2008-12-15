Köşk’ten ikinci gözaltı

Mayıs’ta 16 meslek kuruluşunun gelir gider hesaplarını isteyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu eylülde de muhasebe defterleri, maaş, ihale ve nemalandırma kayıtlarını talep etti



TOBB başta olmak üzere 16 meslek kuruluşunun gelir-gider hesaplarını incelemeye alan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), bu kez aynı kuruluşlardan, “muhasebe defterleri, hesap planları, personel maaşları, ihale yöntemleri ve nakit fazlalarının nemalandırılması”na ilişkin bilgilerini istedi.



DDK’nın 22 Mayıs 2008’de başlattığı incelemesini ilk kez ortaya çıkaran Milliyet, bu kuruşulara gönderilen ikinci yazıya da ulaştı. 25.09.2008 tarihli yazıda, DDK, inceleme ve araştırmanın, meslek kuruluşlarındaki sorunları tespit etme ve gidermeye yönelik olduğunu belirtti.



DDK’nın istediği bilgiler özetle şöyle:



Muhasebe sistemi, tutulan defterler ve hesap planına ilişkin bilgi.

Nakit fazlalarının nemalandırılmasına ilişkin bilgi.

Birlik muhasebe sonuçlarının raporları, raporların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığı.

Birliğin alım, satım ve ihale işlemlerinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi.

Birlikte personel istihdamına ilişkin bilgi.

Birliğin yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan iştiraklerinin ve vakıfların son iki yıllık, gelir, gider tabloları, bilançoları ve faaaliyet raporları.

Üye kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin bilgi,

Son üç Birlik Genel Kurulu’na ilişkin olarak, katılan üye ve delege sayısı.



Yazıda, meslek kuruluşlarının çalışanlarının ünvanı, istihdam şekli, ödenen brüt maaş tutarı, ikramiye, sosyal yardım, ayni yardım başta olmak üzere bir yıllık toplam tutarın belirtilmesi de istendi.



