Köşk'ten 'çelik zırh'a yalanlama

Bugün bazı gazetelerde yer alan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı iddialarının doğru olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

''Bugünkü Sabah ve Takvim gazetelerinde yayımlanan, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı, duvarların roket ve kurşun geçirmez olacağı' şeklindeki haberler, tamamıyla asılsızdır.''