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Köşk'ten 'çelik zırh'a yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bazı gazetelerde yayınlanan haberlerin tamamıyla asılsız olduğu kaydedildi

06 Eylül 2012 18:53

Bugün bazı gazetelerde yer alan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı iddialarının doğru olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
 
''Bugünkü Sabah ve Takvim gazetelerinde yayımlanan, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun çelik zırhla kaplanacağı, duvarların roket ve kurşun geçirmez olacağı' şeklindeki haberler, tamamıyla asılsızdır.''
 

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cumhurbaşkanlığı köşküçelik zırh yalanlama

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