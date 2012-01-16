T24 LogoT24 Logo
Politika

Köşk'ten "kutlama" açıklaması ANKARA (A.A)

16 Ocak 2012 19:09

-Köşk'ten "kutlama" açıklaması ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen başkanlığında Milli Bayramların kutlama esaslarının yeni bir bakış açısıyla gözden geçirilerek güncellenmesi ve çağdaş normlara uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla toplantı düzenlendiği, bu toplantılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin daha çok ithaf edilen kitlelerce, buna karşılık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise daha geniş kitlelerin katılımıyla bugünkünden daha kapsamlı ve görkemli törenlerle kutlanmasının amaçlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla 11 Ocak 2012 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından üst düzey yetkililerin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıyla ilgili olarak basın-yayın organlarında yapılan yorumlar üzerine, bazı hususların kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bilindiği gibi, milli bayramlar, ihdas edilmeleriyle birlikte, çeşitli dönemlerde zaman zaman isim ve içerik olarak yeniden değerlendirilmiş ve günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Milli Bayramların kutlama esaslarının yeni bir bakış açısıyla gözden geçirilerek güncellenmesi ve çağdaş normlara uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla düzenlenen söz konusu toplantıda; karşılıklı görüş teatisinde bulunulduktan sonra, ilki 1 Şubat ve ikincisi 14 Mart tarihlerinde düzenlenecek toplantılarda, alınan kararların olgunlaştırılması yönünde mutabık kalınmıştır.   Bu toplantılarla amaçlanan temel husus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin daha çok ithaf edilen kitlelerce, buna karşılık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise daha geniş kitlelerin katılımıyla bugünkünden daha kapsamlı ve görkemli törenlerle kutlanmasıdır.  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen'in başkanlığında yapılan ilk toplantıda, Cumhuriyet Bayramı dışında kalan milli bayramların kaldırılması söz konusu edilmemiş, tersine bu milli günlerin ruhuna uygun bir şekilde, coşkuyla ve geniş katılımla kutlanması doğrultusunda görüşler dile getirilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24