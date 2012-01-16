-Köşk'ten "kutlama" açıklaması ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen başkanlığında Milli Bayramların kutlama esaslarının yeni bir bakış açısıyla gözden geçirilerek güncellenmesi ve çağdaş normlara uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla toplantı düzenlendiği, bu toplantılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin daha çok ithaf edilen kitlelerce, buna karşılık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise daha geniş kitlelerin katılımıyla bugünkünden daha kapsamlı ve görkemli törenlerle kutlanmasının amaçlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla 11 Ocak 2012 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından üst düzey yetkililerin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıyla ilgili olarak basın-yayın organlarında yapılan yorumlar üzerine, bazı hususların kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bilindiği gibi, milli bayramlar, ihdas edilmeleriyle birlikte, çeşitli dönemlerde zaman zaman isim ve içerik olarak yeniden değerlendirilmiş ve günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Milli Bayramların kutlama esaslarının yeni bir bakış açısıyla gözden geçirilerek güncellenmesi ve çağdaş normlara uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla düzenlenen söz konusu toplantıda; karşılıklı görüş teatisinde bulunulduktan sonra, ilki 1 Şubat ve ikincisi 14 Mart tarihlerinde düzenlenecek toplantılarda, alınan kararların olgunlaştırılması yönünde mutabık kalınmıştır. Bu toplantılarla amaçlanan temel husus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin daha çok ithaf edilen kitlelerce, buna karşılık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise daha geniş kitlelerin katılımıyla bugünkünden daha kapsamlı ve görkemli törenlerle kutlanmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen'in başkanlığında yapılan ilk toplantıda, Cumhuriyet Bayramı dışında kalan milli bayramların kaldırılması söz konusu edilmemiş, tersine bu milli günlerin ruhuna uygun bir şekilde, coşkuyla ve geniş katılımla kutlanması doğrultusunda görüşler dile getirilmiştir.''