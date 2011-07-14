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Köşk'te sürpriz buluşma!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile bir araya gelecek.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile bir araya gelecek.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden bildirilen programa göre, Gül bugün saat 13.30'da Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'i birlikte kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Gül, perşembe günleri haftalık olağan görüşmeler çerçevesinde Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner ile ayrı ayrı görüşüyordu.

Görüşmede son günlerde meydana gelen kritik gelişmeler ve 1 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısı masaya yatırılacak.

Üçlü zirvede Ankara'da El Kaide'ye yönelik operasyonda ele geçirilen bomba yapımında kullanılan 700 kilo kimyasal maddenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Terör olayları ve Diyarbakır'da kaçırılan 2'si asker 3 kişi için başlatılan operasyonun da görüşmede ele alınacağı  belirtiliyor.

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