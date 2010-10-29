Köşk'te 'namahrem' tokalaşmadan kaçınan davetliler de vardı

T24





Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 2007 yılında olası bir “türban/başörtüsü” krizine karşı öğlen saatlerinde eşsiz bir 29 Ekim resepsiyonu vermekle yetinen Abdullah Gül, 2008 ve 2009 yıllarında devlet erkanı için gündüz eşsiz; iş, siyaset, bilim ve medya dünyası için de akşam eşli olmak üzere iki resepsiyon verme yoluna gitti.Bu sene ilk kez eşli ve tek resepsiyon veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye'nin bütün renkleri, farklılıkları ve gerçeği burada” dedi.Yaklaşık 1500 kişinin davet edildiği resepsiyonda, devlet protokolündeki ifadeyle “tebrikat” töreni için uzun süre ayakta kalan Gül çifti, geleneklere uygun olarak bütün konukları kapıda karşılayıp tek tek ellerini sıktılar. Protokol gereği ilk kutlamayı TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ikinci kutlamayı da Başbakan Tayyip Erdoğan yaptı.Gül çiftinin tebrikleri kabul ettiği sırada bazı ilginç görüntüler de yaşandı. Bazı başörtülü kadın davetliler Cumhurbaşkanı Gül'ün, bazı erkek davetliler de Hayrünnisa Gül'ün elini sıkmadılar.Başbakan'a en yakın isimler arasında bulunan ve oğlu Mücahit Arslan Başbakanlık Başdanışmanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan “tebrikat” sırasında Hayrünnisa Gül'ün, eşi de Cumhurbaşkanı Gül'ün elini sıkmadı.Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Hayrünnisa Gül'ün elini sıkmayan davetliler arasında yer aldı.