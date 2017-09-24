Köşk'te 6.5 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Köşk İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda 6.5 kilogram esrarla yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köşk İlçesi\'nde uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 2 kişinin içinde bulunduğu otomobili, dün öğle saatlerinde takibe aldı. Köşk ilçesi girişinde polisleri fark eden şüpheliler, yollarını değiştirerek kaçmaya çalıştı. Ardından kovalamaca başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçan şüpheliler, otomobil galerisine girerek uyuşturucuları gizli bölmelere dökmeye çalıştı. Ancak zanlıların peşini bırakmayan polis ekipleri, galeriye girerek otomobildeki iki şüpheli ile galerideki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Dökülen ve torbaların içindeki uyuşturucu maddeleri toplayan polisler, 6.5 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., G.A. ve Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.