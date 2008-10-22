Köşk'te 500 dolara Cadillac operasyonu

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in zırhlı aracı için Ergenekon'un devreye girdiği, Köşk'te görevli bir albayın da 500 dolara otomobili Doğu Perinçek'e tahsis ettiği ortaya çıktı.



Ergenekon'da gözaltına alınan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın ortadan kaldırdığı ileri sürülen 2 çuval belgede Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in makam otomobilinin Doğu Perinçek'e 500 dolara nasıl tahsis edildiği anlatılıyor.



PERİNÇEK'E ÖZEL TAHSİS



Eski polis müdürü Adil Serdar Saçan, 2001'de gazeteci Tuncay Güney'in evinde Türkiye'yi sarsan faaili meçhul cinayetler ile birçok önemli olayın perde arkasını aydınlatacak belgeler ele geçirdi. İddiaya göre Saçan, 6 çuval belgeden 2 çuval ile Tuncay Güney'in sorgusuna ait iki video kaseti sakladı. Saçan'ın sakladığı belgelerde Türkiye'yi sarsacak bilgilerin yanı sıra dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kullandığı Cadillac marka makam arabasının İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e daha iyi korunması için 500 dolar gibi komik bir ücrede nasıl tahsis edildiği de anlatılıyor.



89'A KADAR ENVANTERDE



Kenan Evren, Cumhurbaşkanı olduğu 2 Kasım 1982 ile 9 Kasım 1989 tarihleri arasında siyah renkli zırhlı 'Eldorado' serisinden Cadillac'ı uzun yıllar kullandı. 89'a kadar Cumhurbaşkanlığı envanterinde demirbaş olarak kayıtlı kalan araç daha sonra eskidiği için kullanılmadı. O dönemde çeşitli çevrelerden tehditler alan İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek'e İstanbul Emniyet Müdürlüğü Korumalar Şube Müdürlüğü'nden iki polis tahsis edildi. Ancak polisler suikast korkusuna kapılarak Perinçek'i koruma görevini bıraktılar.



ALBAYDAN ÖRGÜTE TEKLİF



İddialara göre, Ergenekon örgütü, tehditler alan Perinçek'in korunması için bu dönemde devreye girdi. Çankaya Köşkü'nde o dönemde görev yapan ve şu anda da başka bir görevde bulunan bir albay, Perinçek'e, Cumhurbaşkanlığı'nın envanterinde bulunan Cadillac'ı almasını önerdi. Ergenekon örgütünün üst düzey yönetimi de albayın teklifini onayladı. Ergenekon davasında tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük de öneriye destek verdi.

Küçük ve bazı üst rütbeli subayların devreye girmesiyle zırhlı Cadillac, 3 ay sonra Perinçek'e tahsis edildi. Şoför olarak da ordudan atılma Arif isimli bir üsteğmen görevlendirildi. Zırhlı Cadillac için Cumhurbaşkanlığı'na hurda fiyatına sadece 500 dolar ücret ödendi.



ZIRHI 50, KENDİSİ 140 bin YTL



Cadillac marka araçların en prestijlisi olan 'Eldorado' serisi gösteriş tutkunlarının otomobili olarak biliniyor. 80 bin YTL ile 140 bin YTL arasında değişen bu araçların sadece zırhları 50 bin YTL'ye yaptırılıyor. Cadillac otomobillerinin de satışını yapan General Otomotiv İşletmecisi İsmail Temizkan, bu araçları daha çok gösteriş tutkunu olan müşterilerin satın aldığını belirterek 'ABD'nin hayat düşüncesini benimsemiş müşteriler ile 'kişesel güvenliğim çok önemli' diyenler bu araca ilgi gösteriyor. Türkiye'de temsilciliği olmadığı için en küçük parçası bile ABD'den getiriliyor. Sadece jantının fiyatı 800 YTL'yi aşıyor' dedi.





