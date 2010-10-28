Köşk’e karşı asker resepsiyonu!

T24 - Cumhurbaşkanı Gül’ün Çankaya Köşkü’nde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonu saat 19.00’da, Genelkurmay’ınki ise 19.30'da başlayacak.





Komuta kademesinin Çankaya Köşkü’ndeki resepsiyona katılmama olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarını bire indirerek, devlet erkânını eşi Hayrünnisa Gül’ün de katıldığı akşam resepsiyounda ağırlama uygulamasına başlama yönündeki kararının ardından; TSK’nın, 2008’de başlattığı “alternatif resepsiyon” uygulama yöntemini sürdürmeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.

Merkez Orduevi’nde saat 19.00’da başlayacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner evsahipliğindeki resepsiyon nedeniyle, komuta kademesinin Çankaya Köşkü’ndeki resepsiyona katılmama olasılıklarının yüksek olduğu ifade ediliyor. Gül’ün kamuoyundaki türban hassasiyeti nedeniyle göreve geldiği 2007’den bu yana devlet protokolü için eşsiz ve sanatçılar için eşli resepsiyon uygulamasına bu yıl son vererek, teke indirmesi yeniden türban hassasiyetini gündeme getirmişti.



Öğlen saatlerinde devlet protokolü için düzenlenen eşsiz resepsiyona katılan ancak akşam saatlerindeki eşli resepsiyona katılmayan askerler, 2008’den itibaren alternatif resepsiyon uygulaması başlatmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un evsahipliğinde Merkez Orduevi’nde basına kapalı olarak düzenlenen resepsiyona, tüm kuvvet komutanları, Ankara Garnizonu’nda görevli subay ve astsubay ile gaziler ve şehit aileleri de katılıyordu.

Gül’ün resepsiyonu teke indirmesi nedeniyle akşam düzenlenecek eşli resepsiyona katılıp katılmayacağı merak konusu olan askerlerin, alternatif resepsiyonu sürdürme kararı aldığı ortaya çıktı.



Davetiyeleri dün dağıtılmaya başlanan ve saat 19.00’da düzenlenecek resepsiyona Koşaner evsahipliği yapacak ve tüm kuvvet komutanları ile Ankara Garnizonu’nda görevli subay ve astsubaylar katılacak. Çankaya Köşkü’ndeki eşli resepsiyonun saat 19.30’da başlaması nedeniyle TSK’nın komuta kademesine bu resepsiyona katılmama olasılıklarının çok yüksek olduğu belirtiliyor.





Gitsem ne olur, gitmesem ne olur?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yarın vereceği 29 Ekim resepsiyonuna katılıp katılmayacağı sorusu üzerine, “Bu ülkede yoksulluk var, açlık var, bir sürü sorun var. Asıl sorunlar onlar, ben resepsiyona gitsem ne olur gitmesem ne olur. Parti serbest, isteyen gider istemeyen gitmez” dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de yarın hem Yalova’da hem Bilecik Bozüyük’te olacağını, akşam da gençlerin düzenlediği yürüyüşe ve örgütün düzenlediği Cumhuriyet yemeğine katılacağını bildirdi. İnce, “Ben bütün resepsiyonlara katılırım, ama ‘Recepsiyonlara’ asla” dedi.





‘Deniz Feneri’ savcıya teslim



CHP’li Ali Kılıç, Almanya’daki Deniz Feneri Davası’na ilişkin belgelerin yer aldığı 6 bin 500 sayfadan oluşan 14 klasörlük belgeyi, Türkiye’deki Deniz Feneri e.V Bağlantılı Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan’a verdi.



Kılıç, belgeleri savcı Türkaslan’a sunmasının ardından, Ankara Adalet Sarayı’ndan ayrılışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile yaklaşık 1,5 yıldan bu yana ellerinde bulunan Deniz Feneri Almanya dosyasını, savcılığa yardımcı olmak adına teslim ettiklerini söyledi.



“Amaçlarının, yaklaşık 30 aydan bu yana Türkiye’de çıkmaza giren, iki ülke arasında git gel yaşanan Deniz Feneri dosyasının, artık bir an önce sonuçlanmasını talep etmek olduğunu” belirten Kılıç, “Bunu sayın savcımıza da söyledik. Dosyaları teslim ettik. Sonucu hep beraber göreceğiz” dedi.





