Köşk'e giden ODTÜ'lünün aracı kundaklandı

T24- Öğrenci olaylarını konuşmak için Çankaya Köşkü'ndeki davete katıldığı gerekçesiyle eleştirilen ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerem Güler'in aracı kundaklandı.









Öğrenci olaylarını konuşmak için Çankaya Köşkü'ndeki davete katıldığı gerekçesiyle okulunda linç edilmek istenen ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerem Güler'in bu kez de aracı kundaklandı.

Güler ile ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı Mehmet Sefa Ertekin'in arka arkaya park etmiş otomobilleri gece yarısı yakıldı.

Zaman'ın haberine göre, kundaklama olayının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun BDP'li bağımsız milletvekili adaylarının başvurularını iptal kararının ardından gelen kundaklama olayı Başkent'te önce terör olayı olarak algılandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Ancak gerçek kısa zamanda anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede iki aracı aynı anda kundakladığı öne sürülen ODTÜ İktisat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Mustafa K.'yı gözaltına aldı. Kundaklanan aracı kullanılamaz hale gelen Ahmet Güler, "Mustafa K. üniversitede sürekli bizimle ilgili kara propaganda yapıyordu" dedi.

Mustafa K.'yı ortaya attığı iftiraları sormak amacıyla bir arkadaşlarının evine çağırdıklarını dile getiren Güler, "Hakkımızdaki kara propagandayı sorunca çok sert tepki gösterdi. Bizi de darp ederek evden ayrıldı" şeklinde konuştu. Kendisi ve Mehmet Sefa Ertekin'in aracını evin önüne park ettiklerini söyleyen Güler, Mustafa K. ile görüştükleri günün gecesi saat 04.00 sularında araçlarının kundaklandığını anlattı.

Kundaklama olayının ardından polis Mustafa K.'yı gözaltına aldı. 5 yıldır ODTÜ 1. sınıf öğrencisi olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Mustafa K. savcılık ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.