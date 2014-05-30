Cumhurbaşkanlığı seçimi için çatı aday çıkarma formülüyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından "Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalıdır profili üzerinde durduk. Genel ilkeler üzerinde duruldu. Bundan sonraki süreçte de görüşmek için mutabakat sağladık" dedi.

Devlet Bahçeli ise "Süreç devam etmektedir. Süreci iki siyasi kurum da yakından takip ediyor. Görüşmeler gerekiyorsa devam edecektir ve cumhurbaşkanlığı meselesi çözüme kavuşacaktır. Hiçbir isim telaffuz edilmedi, isimden çok prensiplerin üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayının belirlemek üzere temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

‘İsim konuşmadık, çatı aday için tekrar bir araya gelebiliriz’

Görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına birlikte çıkan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli kısa bir açıklama yaptı.

İlk olarak söz alan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Çok muhterem basın mensupları, Türk siyasi hayatında kökü ve geleneği olan iki siyasi kurum, cumhurbaşkanlığı seçimleri münasebetiyle bir araya gelmek suretiyle görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Bu görüşme cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığiı meselesini bir siyasi krize sürüklemeden, halkımızın iradesiyle seçilmesine fırsat verebilecek değerlendirmelerde bulunarak, olumlu ve olgun bir görüşme olduğu kanaatindeyiz.

Süreç devam etmektedir. Süreci iki siyasi kurum da yakından takip ediyor. Görüşmeler gerekiyorsa devam edecektir ve cumhurbaşkanlığı meselesi çözüme kavuşacaktır.

Hiçbir isim telaffuz edilmedi, isimden çok prensiplerin üzerinde duruyoruz.

Çatı aday konusunda umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Bir gazetecinin "çatı ana hatlarıyla çatıldı mı?" şeklindeki sorusu üzerine Bahçeli, "Her şeyi bana sormayın, çok değerli, ana muhalefetin Sayın Genel Başkanı da burada" demesi üzerine söz alan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Son derece verimli ve yararlı bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber güzel bir görüşme yaptık, yasayı değerlendirdik. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalıdır profili üzerinde durduk.

Genel ilkeler üzerinde duruldu. Bundan sonraki süreçte de görüşmek için mutabakat sağladık."