Köşk kampanyasında kullanılacak 'Erdoğan' logosu ne anlama geliyor?

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken 'Erdoğan' yazılı bir logo da ilk kez kullanıldı. Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu logo 'tünelin ucundaki ışık' anlamına geliyor. Logo görünür görünmez sosyal medyayı da hareketlendirdi. Sosyal medyada 2008 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim logosu ile Başbakan Erdoğan'ın seçim logosu arasındaki benzerliğe vurgu yapıldı.

Ümit Çetin’in Hürriyet’te yer alan haberine göre logo, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılacak. Bugün ilk kez gösterilen logonun anlamı ''Tünelin ucundaki ışık'' demek...

Logo üç ana unsurdun oluşuyor:

İlki güneşin doğuşu: Güneşin doğuşu, Yeni Türkiye'nin doğuşunu ve geldiği noktayı simgeliyor. Yeni Türkiye'nin büyüme ve yükselme arzusunun devam edeceğine işaret ediyor. Güneşin doğuşu, yeni umut ve hedefleri içinde barındırıyor. Güneş, kuşatıcılığa,birlik ve beraberliğe vurgu yapıyor. Güneşin ışığı ve sıcaklığı, sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı anlatıyor.

İkincisi yol ve yolculuk: Yol ve yolculuk, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını simgeliyor. Yoldaki kıvrım ve virajlar, mücadeleleri, davaya adanmışlık ve kararlılığını anlatıyor. siyasetteki basamak basamak yükselişi ifade ediyor. Uzun ince bir yolda olduğunu, gece gündüz çalıştığını, davasından, millet sevdasından ve Yeni Türkiye yolunda hedefe doğru kararlılıkla yürüdüğünü anlatıyor.

Üçüncüsü Erdoğan: Güneş ile yol ile tarif edilen hedeflere götürecek olan lideri gösteriyor. Bu lider herkesin bildiği, tanıdığı Erdoğan ismini simgeliyor. Kullanılan font ve harf aralıklarının sıklığı, Türkiye'nin bütünlüğünü, güç birliğini ve kader birliğini temsil ediyor.

Logoda kullanılan renkler ise şu sıfatları temsil ediyor:

Kırmızı: Güneşin doğuşunu, yükselişini, sıcaklığı, samimiyeti, gücü, kararlılığı ve Türk Bayrağı'nın kırmızısını anlatıyor.

Beyaz: Barışı, kardeşliği, birliği, tevazuyu, iyiliği anlatıyor. İstikrarı, devamlılığı ve Türk Bayrağı'ndaki beyazı temsil ediyor.

Koyu mavi: Gökyüzünün enginliğini, hedeflerin büyüklüğünü, güvenilirliği, saygınlığı, karizmayı ve bağlılığı temsil ediyor.

Kampanyanın 2 sloganı

Başbakan kampanyasında iki slogan kullanacak. Sloganlar ''Milli irade, milli güç'' ve ''Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan''...