Köşk Gülben Ergen konusunda geri adım attı

T24- Çankaya Köşkü, basında çıkan "Gülben Ergen ile eşi Mustafa Erdoğan Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmedi" haberleri üzerine harekete geçti.







Cumhurbaşkanlığı, dün akşam Mustafa Erdoğan’ı telefonla arayarak davetiyenin eşli olarak kendisine gönderildiğini bildirdi. Çifte davetiye gönderilmemesi, Ergen’in referandum öncesi twitter sayfasında Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirmesiyle ilişkilendirilmişti.



Davet edilen Gülben Ergen değil Mustafa Erdoğan



Mustafa Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Eşim Ergen, hiçbir zaman Köşk'e davet edilenler arasında yer almadı. Köşk'e geliyorsa benim eşim olduğu için geliyor. Eş durumundan geliyordu." dedi.

Twitter'a ne yazmıştı?





Ergen "Ülkemle ilgili darmadağın endişelerimi annem daha da coşturdu" diye yazmış, bunu gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün küçük oğlu Mehmet Emre Gül de, "Nedir o endişe ve korkular" diye Ergen'e soru sormuştu.



Ardından konuyla ilgili tepki alınca Ergen, endişelerinin ne olduğu sorusuna, "Endişelendim deyince gösterilen tepkiler, neden endişelendiğimin kanıtı gibi... Soruya cevap vermedim. Versem ne olurdu, düşünün. Türkan Saylan'ın suçlu muamelesi gördüğü, Hüseyin Üzmez'in korunduğu bir ülkede endişe yersiz mi?" ifadesini kullandı.





