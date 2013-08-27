Köşk davetinde Haberal sürprizi

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül'ün ev sahipliğini yapacağı resepsiyon için bin 600 kişiye eşli olarak yani toplam 3 bin 200 kişiye davetiye gönderildi. Köşk'teki resepsiyona; tutuklu milletvekilleri dışında Meclis'te temsil edilen AKP, CHP, MHP ve BDP'nin bütün milletvekilleri davet edildi. Bu durumda, Ergenekon davasında ceza alan ancak tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal da, Köşk'teki davete istemesi durumunda katılabilecek.

30 Ağustos'ta Başbakan'ın Genelkurmay karargahında tebrik için sırada beklemesinin eleştiri konusu yapılması üzerine, 2011 yılında ilk olarak törenin tebrik bölümünde değişikliğe gidildi. 2011 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri, Genelkurmay karargahında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başkomutan sıfatıyla kabul etti. Ulusal bayramlarla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi 2012 yılından itibaren ev sahibi Cumhurbaşkanı oldu. Resepsiyon, geçen yıl Gül'ün kulak rahatsızlığı nedeniyle Köşk'te verilmemişti.



Yıllarca davet edilmedi



Aydın Hasan'ın Milliyet'teki haberine göre, önceki yıllarda 30 Ağustos resepsiyonları Genelkurmay Başkanı tarafından veriliyordu. Askerin türban hassasiyeti nedeniyle Hayrünnisa Gül; eşinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu 2003 ile 2007 yılları arasında hiçbir resepsiyona davet edilmedi. Hayrünnisa Gül, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği 2007 yılından sonra Gazi veya Merkez Orduevi'nde Genelkurmay Başkanı tarafından verilen 30 Ağustos resepsiyonlarına da davet edilmedi.



Tören programını Köşk hazırladı



30 Ağustos tören programı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandı. 30 Ağustos programı özetle şöyle:

*Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanı Gül'ün başkanlığındaki kortej, saat 08.45'te Aslanlı Yol'daki yürüyüşe başlayacak. Gül, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek özel defteri imzalayacak.

*Tebrikat töreni Çankaya Köşkü'nde saat 10.00'da yapılacak. Tören İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından başlayacak ve kutlamada bulunacak devlet erkanı ile diplomatik misyon temsilcilerinin adları, tebrik esnasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü tarafından okunacak.

*Atatürk Kültür Merkezi tören alanındaki geçit töreni, saat 11.15'te başlayacak. Törende; şeref locasında yer alacaklar protokol sırasına göre şöyle sıralandı: Meclis Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Anamuhalefet Partisi (CHP) Genel Başkanı, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, orgeneral / oramiraller. Korgeneral / koramiraller ile üst düzey sivil erkan şeref tribününün sol kanadında yer alacak. Diplomatik misyon ise şeref tribününün sağ kanadında oturacak. Geçit töreni; Gül'ün Genelkurmay Başkanı'nın refakatinde tören kıtasını denetlemesinin ardından saat 11.15'de başlayacak.



Eşli resepsiyon



Gül, 30 Ağustos akşamı saat 20.00'de eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verecek. Resepsiyona; sivil yöneticilerin yanısıra Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı'nı ve orgeneral - oramirallerin yanısıra TSK'nın bütün unsurlarını temsilen farklı rütbedeki subay, astsubaylar ile uzman çavuş, erbaş ve sivil memurlar davet edildi. Resepsiyon için toplam bin 600 kişiye eşli davetiye gönderildi. Gül'ün tutumu çerçevesinde, TBMM'de temsil edilen AKP, CHP, MHP ve BDP'nin bütün milletvekilleri resepsiyona davet edildi. Sadece tutuklu olan milletvekillerine davetiye gönderilmedi. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Ergenekon davasında ceza almasına rağmen tahliye edilmişti. Tutuklu olmadığı için Haberal da, Köşk'e davet edilen vekiller arasında yer aldı.