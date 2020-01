Köşk adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan ilk aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, bugün gerçekleştireceği basın toplantısı öncesi aile fotoğrafını basınla paylaştı.

Fotoğrafta Ekmeleddin İhsanoğlu, eşi Füsun İhsanoğlu ile oğulları Orhan İhsanoğlu ve Aziz İhsanoğlu ile gelinleri Başak İhsanoğlu bulunuyor.



Ekmeleddin İhsanoğlu'nun basınla paylaştığı fotoğrafta, bugün aile üyelerinin de katılacağı bir basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verildi.

Fotoğraflar beraber İhsanoğlu ailesin kısa özgeçmişlerine de yer verildi. Buna göre;



Ekmeleddin İhsanoğlu'nun, eşi Füsun İhsanoğlu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Ailenin en büyük oğlu Tuğrul İhsanoğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi'nde banka ve finans masterı yaptı, yurt dışında yaşıyor. Ortanca oğul Aziz İhsanoğlu, Northwestern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra INSEAD'da işletme masterı yaptı. İstanbul'da yaşayan Aziz İhsanoğlu, finansal danışmanlık yapıyor. En küçük oğul Orhan İhsanoğlu, University of Warwick'de Foundation'dan ardından da University of Kent İletisim Fakultesi'nden mezun oldu. Su anda uluslararasi ticaret alanında faaliyet gosteriyor. Ailenin tek gelini, Aziz İhsanoğlu'nun eşi Başak İhsanoğlu ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, New York Üniversitesi fikri mülkiyet hukuku sertifika programını ve Yale Üniversitesi ticaret hukuku programını tamamladı. İstanbul'da özel bir hukuk bürosunda çalışıyor.