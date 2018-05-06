KOSGEB Daire Başkanı: Ekonomi KOBİ'lerin üzerinde duruyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AR-GE ve Yenilik Destekleri Teknoloji Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Türkiye’de 3 milyon 652 bin işletmenin olduğunu ve bunların yüzde 99,83’ünün KOBİ olduğunu belirterek, \"Türkiye ekonomisi KOBİ’lerin üzerinde duruyor\" dedi.

KOSGEB ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinin (ESDER) işbirliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Konferans Salonu\'nda ‘KOBİ Kardeşliği Gecesi’ düzenlendi. KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu’nun açılış konuşmasının ardından konuşan KOSGEB Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, \"Türkiye’de 3 milyon 652 bin işletme var. Bunların yüzde 99,83’ü KOBİ’dir. Yani ülkemizin ekonomisi KOBİ’lerin üzerinde duruyor\" dedi. Dursunoğlu, \"Yüzde 99,83 KOBİ’nin de yüzde 93 mikrodur. Yani 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran ve 1 milyondan daha az hasılatı olan işletmelerdir. Bu da mikro işletmelerin çoğu esnaf anlamına geliyor. Bu esnafımız için de KOSGEB olarak 2017 yılında faizsiz kredi çıkarttık. 1 yıl ödemesiz, 3 yıl vadeliydi. Bu krediden Türkiye genelinde 290 bin esnafımız faydalandı. Samsun’da da 5 bin 600 esnafımız faydalandı. Onun dışında girişimcilik, istihdam belgelendirme, test analiz, finansman, eğitim danışmanlığı, tanıtım pazarlama ve lojistik desteği gibi birçok desteklerimizde var. Bu desteklerimizi 81 ilimizde 90 müdürlük kanalıyla KOBİ’lerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz” dedi.

KOBİ kardeşliğini yaygınlaştırmak için bu tür bir etkinlik düzenlediklerini belirten ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ise “Esnaf ve sanatkarın dayandığı temel dayanak bilindiği üzere Ahiliktir. Ahilik kardeşlik demektir. Biz kardeşliğin ne manaya geldiğini özellikle yaşadığımız bu coğrafyada ne kadar gerekli olduğunu ifade edeceğiz. Bu bunu tüm topluma yaymak ve bu cofrafyada varlığımızı devam ettirmek için, saflarımızı sıklaştırıp kardeşlik hukukunu bu topraklarda yeniden tesis etmek ve inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.



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