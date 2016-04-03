Kösem Sultan'da padişah Mustafa rolünü kim oynayacak?

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde padişah Sultan Ahmed’in ölümünün ardından tahta çıkacak isim olan Sultan Mustafa rolünü Engin Akyürek’in canlandıracağı iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, Engin Akyürek’in, Muhteşem Yüzyıl Kösem'in yeni sezonunda rol alacağı iddiası, son günlerde televizyon kulislerini hareketlendirdi. Dizinin sezon finalinde Ekin Koç’un canlandırdığı Sultan Ahmed ölünce yerine kardeşi Mustafa tahta çıkacak. Sultan Mustafa’ya ise ünlü oyuncu Engin Akyürek'in hayat vereceği ileri sürüldü. Yeni sezon için anlaşma imzaladığı söylenen Akyürek’in çalışmalara başladığı iddialar arasında.