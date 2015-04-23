Kösem Sultan'a son aday Bensu Soral

Tüm dünyada 300 milyon kişinin izlediği Muhteşem Yüzyıl’ın devamı olarak çekilecek Kösem Sultan dizsinin başrol oyuncusunun belli olduğu öne sürüldü.

Güneş gazetesinde yer alan habere göre; dizinin aylardır Türkiye ve yurtdışını kapsayan cast çalışması sona erdi. İlk sezonda Kösem Sultan’ın 16-20 yaş halinin anlatılacağı dizide 23 yaşındaki Bensu Soral'un başrol oynayacağı iddia edildi.

Oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşi olan Bensu, Vicdan dizisinin ardından başrol oynadığı okul projesi Boynu Bükükler'le dikkatleri üzerine çekmişti.

Star TV'de ekrana gelecek olan Kösem Sultan'da daha önce Beren Saat ve Tuba Büyüküstün gibi oyuncuların ismi geçmişti.

Sibel Kekilli'yle de görüşen yapım şirketi Tim's Production ilk sezonun önemli karakteri Kösem Sultan'ın annesi Safiye Sultan için de çalışmalarına devam ediyor.

