-''Köşe yazısı'' diplomatik krize yol açtı SARAYBOSNA (A.A) - 18.01.2011 - Karadağ Meclis Başkan Danışmanı Andrey Nikolaidis'in internet haber sitesi olan ''analatika''da yazdığı bir yazı, Sırbistan ve Karadağ arasında diplomatik krize yol açtı. Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin 9 Ocak'taki 20. yıldönümü kutlamaları kapsamında Banya Luka kentinde etkinliklerin yapıldığı Borik Salonu'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ve diğer yetkililerin de katıldığı törende, bir miktar patlayıcı madde ile tüfekler bulundu. Bojidar Stanişlyeviç adlı bir Sırp'ın tutuklandığı olayla ilgili, Karadağ Meclis Başkan Danışmanı Andrey Nikolaidis ''analitika'' adlı internet sitesinde bir yazı kaleme aldı. Nikolaidis, yazısında ''Sırbistan'ı, Bosna-Hersek'in iç işlerine karışmakla, Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni ise 'soykırım' üzerine kurulan bir yapı olarak nitelendirerek'' eleştirdi. Nikolaidis'in bu yazısı, Sırbistan'daki ''Dan'' ve ''Kurir'' gibi gazetelerde geniş yer aldı. Sırbistan hükümeti yetkililerinin de tepkisine yol açan bu yazı üzerine, Karadağ'ın Belgrad Büyükelçisi İgor Yovanoviç, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine diplomatik nota verildi. Bunun üzerine Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Zoran Lutovac da aynı gün Karadağ Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Karadağ Dışişleri Bakanlığı da Sırbistan'a ''ülkesindeki fikir özgürlüğüne tahammülsüzlüğü'' nedeniyle nota verdi. Sırbistan ve Karadağ arasında ''diplomatik krize'' neden olan Andrey Nikolaidis, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yazısını büyüterek, aşırı şekilde eleştiren ''Dan'' ve ''Kurir''in ''Sırp istihbaratının gazeteleri olarak bilindiğini'' iddia etti. Karadağ'ın bağımsızlık projesinin bir parçası olduğu için kendisine bu kadar büyük tepki gösterildiğini ifade eden Nikolaidis, ''Bana saldırarak Meclis Başkanı Ranko Krivokapiç'i zor durumda bırakmak istiyorlar. Aslında bunlar, Sırbistan'ın Bosna-Hersek ve Kosova savaşına yol açan politikalarına karşı gelen şahısları susturmak istiyorlar. Bu nedenle bu yöntemi kullanıyorlar'' dedi.