Köşe yazarlarının gözünden Odatv baskını

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın sahibi olduğu OdaTV'ye yapılan polis baskınının ardından köşe yazarları Soner Yalçın'a ve OdaTV'ye destek verdi.







Bazı köşe yazarlarının dünkü yazıları





İşte baskını köşesine taşıyan yazarların yazılarından parçalar...







Ruşen Çakır



Medyada kendisi gibi düşünmeyenlere her şeyi mübah görenler sadece tek bir kutupta yer almıyor. Daha geçenlerde bir meslektaşımız, aralarında benim de bulunduğum 25 kişilik bir “kin tutulması” gerekenler listesi yayınladı. Ne diyeyim, Allah sonumuzu hayır etsin!



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Ahmet Kekeç



Düşüncelerini sevmezsiniz, duruşuna karşı olabilirsiniz, mevcudiyetini meslek adına “talihsizlik” sayabilirsiniz ama, ortada ciddi bir kanıt olmadığı sürece, “Soner Yalçın Ergenekon üyesidir” hükmünü yapıştıramazsınız.

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Mehmet Yılmaz



ODATV isimli internet sitesinin sahibi Soner Yalçın ve internet sitesinde çalışan üç gazetecinin tutuklanmasının bir tek amacı var: Muhalif gazetecilere gözdağı vermek, “aklınızı başınıza almazsanız sizin de sonunuz kodes olur” demek!

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Hasan Cemal



Soner Yalçın‘ın evine ve Odatv.com‘a yönelik baskını, Soner’le Odatv yöneticilerinin karşılaştığı muameleyi bir gazeteci olarak içime sindiremiyorum.

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Oral Çalışlar



Muhalif Soner Yalçın'ın meşru zeminde muhalefet etmek hakkı. Ergenekon ilişkisini bilemem. Gözaltına alınış biçimine karşıyım...

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Tuncay Özkan



ODATV, Soner YALÇIN, Barış TERKOĞLU, Barış PEHLİVAN, Ayhan BOZKURT ile dayanışmak, karanlığa karşı mum yakmaktır. Herkesi bu basın emekçileriyle dayanışmaya, Türkiye’yi, özgürlüğü, düşünce ve ifade hakkını, meşruiyeti savunmaya, özgür basına sahip çıkmaya çağırıyorum.

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Mustafa Balbay

Soner Yalçın ve OdaTv’deki 3 değerli mesai arkadaşının gözaltına alınmasının ardından iki yıldır sürdürmekte olduğum çırpınışlarım, haykırışlarım geliyor gözümün önüne…

Mahkeme Salonunda, gazetem Cumhuriyet’teki sütunumda gücüm yettiğince hep şöyle seslendim:

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Yılmaz Özdil

Şaşırtıcı değil aslında; kozmik oda’nın basıldığı, çalışma oda’larına kulak, yatak oda’larınagizli kamera yerleştirildiği, insanları domuz bağıyla öldürüp oturma oda’larına gömenlerin halay çeke çeke bırakıldığı, hemşirelerin hastane oda’sında gözaltına alındığı, laiklik karşıtı fiillerin oda’ğı tarafından yönetilen ülkede... Adam gibi adam’ın içeri tıkılması normaldir.

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Serdar Akinan

'Birileri bu ülkede hukuksuzluk yapıyor. Zulüm yapıyor... İleri demokrasi getireceğiz diye diye ülkeyi faşizme sürüklüyor' demişler...

Yani? Fikir beyan etmişler... İçeri alınmışlar...

Bunun adı ileri demokrasi falan değil... Açıkça faşizmdir.

Olan bitene ileri demokrasi diyen de faşist ve elbette vatan hainidir.

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Oray Eğin

Pek sosyalleşmediği için, yazdığı kitaplardan yola çıkarak hakkında sürekli belli mitolojiler oluşuyor. Hayal gücü geniş cahiller tanımadan, bilmeden komplo kurup durur hakkında.

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Mehmet Ali Birand

Soner Yalçın'ı gözaltına alan savcı, eğer medyaya yansıdığı gibi, sadece sitedeki 3 video görüntüsünün yayınlanmasından dolayı bukararı aldıysa, o zaman durum hepimiz için çok ciddi demektir.

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Banu Avar

Görüş ayrılıklarımızın olması hiçbir şeyi değiştirmez. Türkiye tarihin öyle bir anını yaşıyor ki, tüm aydınlar, ve bu memleketi seven sağda solda, dini cenahta yeralan herkes ‘ileri faşizm’ aşamasında BİR olmak zorunda!

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Nuran Yıldız

İnsanlık adına iyi şeyler oluyorsa gazetecilik adına da oluyordur. Ya da tam tersi, gazetecilik adına iyi şeyler oluyorsa, insanlık için de oluyordur. Böyle bir iş kolu gazetecilik. Ya yüreğinle yapacaksın ya da yapmayacaksın.

İşlerini kallavi yürekleriyle yapan 4 cesur adam. Kendileri olmaktan daha fazlasıydılar, daha da fazlası oldular şimdi.

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Bekir Coşkun



İktidarın gazeteleri-televizyonları bunun tersi yönde çarşaf çarşaf -çoğu düzmece- görüntüler, belgeler yayımladılar, haberler yaptılar da bir tekine dönüp bakan olmadı...

Ama Odatv basıldı, yöneticileri alındı...

Belki Mustafa’nın, Tuncay’ın yanına koyacaklardır mesleğimizin eğilmeyen, yürekli, genç çalışanlarını...

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Güneri Civaoğlu

Soner Yalçın’ı uzun süredir izliyor ve dinliyormuş polis...

Dileriz ki “neymiş bunlar,” öğrenmek için aylar sürecek tutuklama sürecine bir kez daha tanık olunmaz.

Demokrasinin tanımları yapılırken bunlardan biri de “muhalif olmak ve muhalefet yapmak hakkı” söylemidir.

2011 Türkiye’sinde bir kenara not edilmeli ve altı çizilmelidir.

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