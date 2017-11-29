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Köşe yazarı İsmail Türk havaalanında gözaltına alındı

Gözaltına alınan İsmail Türk'ün hakkında FETÖ soruşturması olduğunu bildirildi

29 Kasım 2017 17:45

Yeni Çağ Gazetesi eski yazarı İsmail Türk, Esenboğa havaalanında göz altına alındı. Türk'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirlendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türk, 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi sattığını, Türk milletinin menfaati için oğlunu da babasını da satacağını söylemişti.

Türk şöyle demişti:

"Eskiden kabadayı aleminde olurdu, biz adamı satmayız diye, Türkiye'nin menfaatlerini buralara indirmek, Türk milletinin geleceğini buralara indirmek cahilliktir. Sattım Bahçeli'yi evet. Bozuk para gibi harcarım Türkiye için. Rahmetli babam, 'senin baban ben miyim Türkeş mi' dedi, dedim 'benim babam Türkiye.' Eyvallah dedim gittim 11 sene sonra cezaevinden çıktım. Sattım Bahçeli'yi ne olacak. Ben Türk milletinin menfaati için seni de satarım, babamı da satarım, oğlumu da satarım. Adam Çanakkale'ye gidip şehit oldu, babasını satmasa şehit olur muydu?"

 

 

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