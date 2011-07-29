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'Koşaner'e alttan baskı gelmiş olabilir'

Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in emekilik kararıyla ilgili NTV'ye konuşan gazeteci Avni Özgürel bir tahminde bulundu.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in emekilik kararıyla ilgili NTV'ye konuşan gazeteci Avni Özgürel bir tahminde bulundu.

Başta Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner olmak üzere kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerini, gazeteci Avni Özgürel NTV’ye değerlendirdi. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de siyasi tercihlerin hakim olması gerektiğini söyleyen Özgürel, Işık Koşaner’in kararıyla ilgili bir öngörüde bulundu: 

"Alt kademeden gelen baskı veya telkinler onu bu noktaya getirmiş olabilir.” 

Gazeteci Avni Özgürel, komutanların kararlarıyla ilgili şunları söyledi: 

“Beklenen bir gelişme değil ama satır başlarıyla bakıldığnda zaten 3 kuvvet komutanı emekli olacaktı. Genelkurmay Başkanı ise 2003’e kadar görevine devam edecekti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gelmesi beklenen Necdet Özel’le ilgi bir açıklama şu an için yok. 

Dolayısyla istifaların insana düşündürdüğü; YAŞ’ta siyasetin bütün karar verici noktalarda olacağı belli olduktan sonra ki, Başbakan'ın bugüne kadar alışılmışın aksine tüm toplantılara katılacağını açıklamasının, (sadece kuvvet komutanlarının belirlendiği toplantılara katılınıyordu) bazı şeyleri tetiklediğini düşünüyorum. 

Koşaner paşanın böyle bir düşüncede olduğuna ihtimal vermem ama alt kademeden gelen baskı veya telkinler onu istifa-emeklik noktasına sürüklemiş olabilir diye düşünüyorum. 

Elbette çözüm bulunacaktır. Bu işi askerin bilek güreşine dönüştürmemesi gerektiğini düşünüyorum,. Dünyadaki örnekler, bu işlerin siyasi iradenin tercihleri doğrulturunda şekillendiğini gösteriyor. Türkiye’de olması gereken bu. “ 


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