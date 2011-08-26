-Koşaner hakkında 2. suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Dağlıca, Aktütün, Hantepe ve Gediktepe baskınları insansız hava araçları tarafından tespit edildiği halde geç müdahalede bulunulduğu iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'in ifadesinin alınması istendi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Hukukçular Derneği üyeleri adına açıklama yapan avukat Mehmet Sarı, Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen 2 ses kaydının ulusal basın ve yayın organlarında yer aldığını hatırlattı. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ses kayıtlarında insansız hava araçlarının terörle mücadelede etkin kullanılamadığı ve bu sebeple Dağlıca, Aktütün, Hantepe ve Gediktepe karakollarına yapılan baskınlarda 46 şehit verilmesinin ihmalden kaynaklandığını ikrar eden ifadeler yer almaktadır. Işık Koşaner, bugüne kadar internette yer alan ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını yazılı ya da sözlü olarak tekzip etmemiştir. Durum bu haldeyken ses kayıtları Koşaner'e ait olsun ya da olmasın yaşanan olaylarda ihmal ve kastı olanların tespit edilebilmesi için Koşaner'in ifadesinin alınması bir zorunluluktur.'' Söz konusu terör saldırıları hakkında soruşturmanın özel yetkili Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Sarı, şunları kaydetti: ''Koşaner'in olduğu iddia edilen ses kaydının bir bölümünde 'Hantepe olayında operasyon yapan komutan ile insansız hava aracının kontrolünü yürüten, ekrana bakan komutanlık arasında koordinesizlik oldu. Zamanında müdahale edemedik' denmektedir. Kayıtlardaki bu bölüm nedeniyle Işık Koşaner'in kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini, göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi cezalandırılmasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi uyarınca şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını talep ediyoruz. Şehit aileleri adına soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğiz.'' Grup, daha sonra hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, söz konusu terör saldırılarına ilişkin soruşturma yürüten özel yetkili Van Cumhuriyet Savcılığına ulaştırılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Gün içerisinde Genç Siviller üyesi bir grup da Koşaner hakkında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde suç duyurusunda bulunmuştu.