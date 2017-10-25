Kos'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski polis müdürleri tutuklandı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışırken yakalanan 10 Türk kaçaktan eski Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan İ., mühendis eşi Banu İ. ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz K. sevk edildikleri adliyede \'FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı.

Geçen Pazar günü alınan bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Turgutreis açıklarında sürat teknesi ile yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Çatal Adası açıklarında 8 metrelik \'B&B\' isimli sürat teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 10 Türk kaçak ile organizatör olduğu öne sürülen 2 Ukraynalı yakalandı. Yakalanan kaçaklar arasında eski Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan İ., mühendis eşi Banu İ. ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz K. da olduğu tespit edildi.

Operasyon sırasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şüphelilerin yanlarındaki bazı evrak ve kimlikleri denize atarak yok etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Operasyonda teknede yapılan kontrolde, bazı kaçakların kendilerini turist olarak tanıtırken verdikleri Bulgar pasaportlarının da sahte olduğu anlaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ile ilk etapta İngilizce olarak diyalog kurmaya çalıştığı öğrenilen kaçakların bir süre sonra Türk vatandaşı olduklarını itiraf ettikleri bildirildi. 2\'si kadın, 4\'ü çocuk olan 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 ogranizatör, Turgutreis Limanı\'na getirilip jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaçakların yakalandığı sürat teknesi de yedeklenerek Bodrum Sahil Güvenlik İskelesi\'ne çekildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Alpaslan İ., eşi Banu İ. ve Oğuz K. çıkarıldıkları mahkemece FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Teknede yakalanarak gözaltına alınan diğer kişilerin ise FETÖ/PDY ile bir bağlantısı olmadığı öğrenildi.

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