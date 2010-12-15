T24

‘Dizi ile uyumlu’



Beren Saat’in başrolünü oynadığı ve 4 gencin tecavüzüne uğrayan Fatmagül’ün dramının anlatıldığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” isimli televizyon dizisinin bilgisayar oyunu yapıldı. ‘Koş Fatmagül Koş’ adıyla hazırlanan oyun 5 seviyeden oluşuyor. Oyunu oynayan kişi Fatmagül rolüne bürünerek kendisini kovalayanlardan kurtulmak için koşuyor ve Behlül resimlerini toplamaya çalışıyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Her yeni seviyede Fatmagül’ü kovalayan karakterlerin daha da hızlı koşmaya başladığı için oyun seviye arttıkça zorlaşıyor.Oyunun yer aldığı sitenin sorumlusu Semih Kırgel, “Oyunseverlerin bu diziyle ilgili yoğun bir oyun isteği vardı. Tabii ki bu isteklere daha fazla kayıtsız kalmadık. Bu nedenle dizi ile uyumlu bir oyun hazırladık. Bu oyun ile dizi arasındaki tek fark, ismi değişikliği. Biz oyunun ismi... Oyunun içeriğine tepki gösterenler oldu ama sonra oyunu oynadıktan sonra fikirlerini değiştirdi ve olumlu tepkilerini dile getirdi.Diziye ilgi ve sitemize gönderilen e-postalar devam ettikçe diziyle ilgili yeni bir oyun daha yapabiliriz. Şu anda hazırlamış olduğumuz oyun, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin resmi oyunu değildir. Ayrıca Ay Yapım ile bir bağlantısı yoktur. Ancak bu kişiler de oyun konusu bakımından dizi ile bire bir uyumludur. Buna ek olarak Beren Saat ile özdeşleşen eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’a da bu oyunda yer verdik” dedi.Aksiyon-macera oyunları arasında yer alan “Koş Fatmagül Koş”un şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişi tarafından oynandığı ve bir sosyal paylaşım sitesinde bin 400 kez paylaşıldığı ortaya çıktı. Daha önce Fatmagül’ü giydirme oyunu da yapılmıştı.