Koruyucu aileyken aldığı çocuğu istismar eden sanığa 24 yıl hapis

Adana'da 12 yıl önce 5 yaşındayken koruyucu aile olarak aldığı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.Ö., 24 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önceki duruşmalarda psikolog eşliğinde ifadesi alınan mağdur, tacizin 5-6 yaşındayken başladığını, 10 yaşında bunun kötü bir şey olduğunu anladığını ve karşı çıktığını belirterek, "Koruyucu babam beni tehdit ediyor, yurda geri göndereceğini söylüyordu. Birkaç kez içki içirmişti. Uygunsuz fotoğraflarımı çekip, okulun sitesine koymakta tehdit etmişti" şeklinde beyanda bulunmuştu.

Hürriyet’in haberine göre, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan ve bir süre önce öğretmenlikten atıldığı öğrenilen M.Ö. (58) ile avukatı katıldı. Sanık M.Ö. savunmasında, mağduru evlerine aldıkları ilk yıllarda zaafına yenik düşüp istismarda bulunduğunu itiraf ederek, "Uzun süredir istismar olmamıştı. Mağdur, bazı yaşananlardan dolayı asılsız suçlamalarda bulundu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasına karar verdiği M.Ö.'yü, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal'den bir yıl, ‘müstehcen yayın'dan 5 yıl 5 gün, ‘basit cinsel istismar'dan 18 yıl hapse mahkum etti. Sanık, duruşmanın ardından cezaevine götürülmek üzere adliyedeki nezarethaneye kondu. M.Ö., koruyucu aile olarak aldıkları kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2014'te tutuklanmış, 26 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edilmişti.

Daha önceki duruşmalarda psikolog eşliğinde ifadesi alınan mağdur, tacizin 5-6 yaşındayken başladığını, 10 yaşında bunun kötü bir şey olduğunu anladığını ve karşı çıktığını belirterek, "Koruyucu babam beni tehdit ediyor, yurda geri göndereceğini söylüyordu. Birkaç kez içki içirmişti. Uygunsuz fotoğraflarımı çekip, okulun sitesine koymakta tehdit etmişti" şeklinde beyanda bulunmuştu.