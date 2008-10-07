Koruyucu aile uygulamasında gerilerdeyiz

Türkiye'de yaklaşık 60 yıl önce başlayan koruyucu aile uygulamasında hâlâ istenilen seviyeye ulaşılamadı. Gelişmiş ülkelerde yüzde 80 dolayındaki koruyucu aile uygulaması oranının, Türkiye'de yüzde 8 düzeyinde olduğu bildirildi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk kez 1949 yılında uygulamaya başlanan koruyucu aile uygulaması hizmeti 1952 yılından itibaren yaygınlaşmaya başladı.



Yaklaşık 60 yıldır uygulanan koruyucu aile kavramı Türkiye'de henüz istenilen seviyeye ulaşamazken, uzmanlar, ailelerin genelde koruyucu aile kavramına sıcak bakmadığını bildirdiler.



Gelişmiş ülkelerde korunmaya muhtaç çocukların yüzde 80'inin koruyucu aile hizmetinden yararlandığını belirten uzmanlar, bu oranın ülkemizde yüzde 8'lerde kaldığını söylediler.



Bundan dolayı çeşitli nedenlerle ailesi yanında kalamayan ve yuvaya bırakılan binlerce çocuğun öz ailelerinden uzakta yuva ortamında büyüdüğünü belirten yetkililer, koruyucu aile olmayı kabul eden bazı ailelerin bu çocuklara evlerinin kapılarını açarak sıcak bir ortam sunduklarını belirttiler.



Evlatlık edinmeden farklı olan koruyucu aileliğin sık sık evlat edinme ile karıştırıldığını belirten uzmanlar, koruyucu aile uygulamasında çocuğun bir öz ailesi bulunduğunu ve şartlar düzeldiğinde çocuğun ailesinin yanına dönebildiğini kaydettiler.



Uygulama



Son yıllarda yapılan çalışmalarla koruyucu aile yanında kalan çocuklar için aile desteği artırılırken, aile yanında kalan çocuğun eğitim ve sağlık masraflarının Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca karşılandığı bildirildi.



Çocuğun kurs ve ulaşım masraflarının yanı sıra okuldaki yemek ücretleri de kurum tarafından karşılanırken, aileye 0-6 yaş okul öncesi için 219 YTL 94 YKr, 7-12 yaş arasındaki çocuklar için 275 YTL 25 YKr, 13-15 yaş arası çocuklar için 315 YTL 12 YKr, 16-18 yaş arası çocuklar için 330 YTL 56 YKr, 19 yaş üstündeki çocuklar için ise 396 YTL 16 YKR destek veriliyor.



Türkiye genelinde bugüne kadar 1041 çocuk koruyucu aile hizmetinden yaralanırken, Samsun'da ise halen 42 ailenin çeşitli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan ve yuvaya bırakılan 43 çocuğa koruyucu ailelik yaptığı öğrenildi.



Yetkililer, ekonomik durumu müsait olan her ailenin veya bekâr kişilerin bir veya en fazla üç çocuğa sıcak yuvalarını açabileceklerini, sevgilerini onlarla paylaşabilecekleri söylediler.



Yetkililer, 25-50 yaş arasındaki, en az ilkokul mezunu evli veya bekâr, kendi aileleri yanında bakımı sağlanamayan çocuklara ihtiyacı olan güvenli ortamı ve sevgiyi verebilecek olgunluktaki, anlayışlı ve iş birliğine açık ebeveynlik becerilerine sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının koruyucu aile olabileceğini kaydettiler.

