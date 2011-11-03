-Koruyucu aile sayısı artıyor İZMİR (A.A) - 03.11.2011 - Aile içi şiddet, ailenin ekonomik durumunun yetersizliği, istismar gibi nedenlerle devlet tarafından koruma altına alınan çocukların bakımlarını üstlenen ''koruyucu aileler''in sayısı giderek artıyor. İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet tarafından koruma altına alınan çocukların yuva, yurt, çocuk evinde kaldığını ya da koruyucu ailelerce bakıldığını, çocuk için en uygun ortamın aile olması nedeniyle koruyucu aileliği özendirdiklerini anlattı. Özellikle ruhsal gelişim açısından aile ortamının önemine dikkati çeken Ertaş, koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Koruyucu aile olabilecek ailelerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermek için çalışma başlattıklarını anlatan Ertaş, ''Aday aileyle, bir koruyucu ailenin evinde bir araya geliyoruz. Onların ortamı görmesini sağladığımız gibi, merak ettikleri sorulara da cevap veriyoruz. Bu çalışmanın olumlu sonuçlarını alıyoruz'' diye konuştu. Koruyucu aile sayılarına bakıldığında İzmir'in örnek şehir niteliği taşıdığını ifade eden Ertaş, İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri'nin bu konuda en duyarlı kentler olduğunu söyledi. Son 5 yılda koruyucu aile sayısında önemli artış gözlendiğini dile getiren Ertaş, şöyle konuştu: ''İzmir'de 2006 yılında 71 aile, koruyucu aile olarak 77 çocuğa evini açtı. Bu ailelerin sayısı her yıl artarak 2007 yılında 119, 2008'de 157, 2009'da 182, 2010'da 199'a yükseldi. Bu yıl şu anda sayı 213, yıl sonu hedefimiz 300. Aile sayısı arttıkça aile ortamında yetişmesi sağlanan çocuklarımızın da sayısı artıyor. 77 olan çocuk sayısı bu yıl 243'e ulaştı. Bu artış çok önemli, ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. İzmir'de hala 0-18 yaş arası 350 çocuk koruyucu aile bekliyor.'' -Kız çocukları tercih ediliyor- Ertaş, koruyucu ailelerin daha çok kız çocuklarını tercih ettiğini, İzmir'de koruyucu aile yanındaki 243 çocuktan 149'unun kız olduğunu söyledi. Kız çocuklarının ''daha uyumlu, daha az problem çıkaran ve aileye daha bağlı'' düşüncesiyle istendiğini anlatan Ertaş, ''Yaş aralığı açısından da 4-10 yaş arası çocuklar tercih ediliyor. Aileler, bazı davranış ve tutumların yerleşmiş olması nedeniyle 12 yaş üstü çocukları daha az istiyor. Okul çağı başlangıcı ya da bu çağın öncesindekilerin bakımını üstlenerek kişiliklerinin oluşmasına katkı sağlamak istiyor'' diye konuştu. -Aileye ekonomik yük olmuyorlar- Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların aile için ekonomik yük olmadığını kaydeden Ertaş, koruyucu ailelere ayda 500 ile 1000 lira arasında koruyucu ailelik ücreti verildiğini söyledi.