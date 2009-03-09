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Korumalarla tartıştı

Aysun Kayacı, kendisini aramak isteyen korumalarla sert tartışmalara girdi.

09 Mart 2009 02:00

Hillary Clinton'un konuk olduğu 'Haydi Gel Bizimle Ol' programının sunucularından Aysun Kayacı, kendisini aramak isteyen korumalarla sert tartışmalara girdi. "Ben programın sunucusuyum" diyen Kayacı, arama yapılmasına izin vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ankara ziyareti çerçevesinde çekimi cumartesi günü öğlen saatlerinde yapılan NTV'deki "Haydi Gel Bizimle Ol" programında soruları yanıtladı. Çiğdem Anad, Müjde Ar, Pınar Kür ve Aysun Kayacı'nın yanı sıra stüdyo konuklarının da yer aldığı programda Clinton'a, özel yaşamından kadın haklarına dek türlü konulara ilişkin sorular yöneltildi. Programın perde arkasında ise ilginç bir tartışma yaşandı. Programın sunucularından Aysun Kayacı, Clinton'un korumalarıyla Türk güvenlik ekipleriyle tartıştı. Stüdyo konuklarıyla kapıdan içeri girerken öten 'bip' sesinin ardından korumalar Kayacı'yı aramak istedi. Buna itiraz eden Kayacı, "Ben programın sunucusuyum, üstümde de bir şey yok. Bu kadar da olmaz" diyerek korumalarla tartıştı. "Burada şov yapmayın" diyen Kayacı, arama yapılmasına izin vermedi.

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