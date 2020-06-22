Korumaları olmadan işine giden İzlanda Başbakanı, “olağanüstü” yorumuna yanıt verdi: Bunu ilginç buluyorsan, evet

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CNN muhabiri Max Foster, İzlanda’da sokakta yürürken işine giden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile karşılaştı. O anları kameraya çeken Foster, yolda yürürken Başbakan’a rastlamanın olağanüstü olduğunu söyledi. Jakobsdottir’in yanıtı “Bunu ilginç buluyorsan, evet” oldu.

TikTok uygulamasında paylaşım yapan Foster, İzlanda Başbakanı Jakobsdottir ile çevresinde korumalar olmadan işine gittiği sırada karşılaştı. Sosyal medyada paylaşmak için o anları çeken Foster, Başbakan’a “İnsanlar neden İzlanda’yı ziyaret etmeli?” diye sordu.

İzlanda’nın yaşamak için güzel bir ülke olduğunu ve doğası nedeniyle de ziyaret edilebileceğini söyleyen Jakobsdottir’e Foxter’ın yanıtı “Ayrıca yolda yürürken Başbakan’la karşılaşabiliyorsunuz, bu olağanüstü” oldu. Jakobsdottir, “Eğer bunu ilginç buluyorsan,evet” dedi.