-KORUMA ALTINDAKİ 328 GENÇ ÜNİVERSİTE KAZANDI ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Bu yılki ÖSYS'ye giren, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı yetiştirme yurtlarında kalan 466 gençten 328'inin bir yükseköğretim programına yerleştiği bildirildi. Devlet Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, SHÇEK'e bağlı yetiştirme yurtlarında korunma ve bakım altında bulunan gençlerin 2010 ÖSYS başarısının yüzde 70'e ulaştığı bildirildi. Sınava giren 466 gençten 328'inin bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandığı belirtilen açıklamada, bu gençlerden 258'inin iki yıllık, 67'sinin dört yıllık, 3'ünün de beş yıllık yüksek öğretim programına yerleşerek üniversiteli olduğu kaydedildi. Açıklamada, sınavı kazanan gençlerin en fazla öğretmenlik bölümünü tercih ettiği, hukuk, mühendislik, gazetecilik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin de öğrencilerin tercih ettiği bölümler arasında bulunduğu kaydedildi. -''BAŞARI TESADÜF DEĞİL''- Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uygulamaya koydukları yeni hizmet modelinin meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti. Yetiştirme yurtlarındaki çocukların eğitimine verdikleri öneme işaret eden Kavaf, kendi ayakları üstünde durabilen, kendisini yetiştirmiş, öz güveni yüksek, üretken, her yönüyle hayata hazır bireyler yetiştirme amacında olduklarını bildirdi. Bu yıl elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kavaf, ''SHÇEK'teki başarı artık kurumsallaşmıştır. Önceki yıllarda elde edilen başarının bu yıl da tekrarlanmış olması memnuniyet vericidir'' görüşünü dile getirdi.