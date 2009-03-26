Koruduğu müzesinin resimleri çaldı

Ankara’daki Kültür Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nden değeri 650 bin TL olan 3 resmi çalan müzenin koruma görevlisi yakalandı



Milliyet’in haberine göre; Ankara’daki Kültür Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde (DRHM) yaşanan tarihi eser hırsızlığı iddiasıyla ilgili soruşturmada polis, aralarında müzenin koruma görevlisi Veli D.’nin de bulunduğu 7 zanlıyı gözaltına aldı.



Müzeden, değeri yaklaşık 650 bin TL olan üç resmi çalan Veli D.’nin, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nde karıştığı yolsuzluk olayından dolayı soruşturma geçirdiği ve Ankara’ya sürgün edildiği ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, şubatta DRHM’nin envanter kayıtlarının incelenmesi sonucu, müzede sergilenmeyen ve depoda tutulan 3 resmin bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine müze müdürlüğü, bakanlık aracılığıyla olayı polise aktardı.



Sahte bilet olayına karışmış



Polis, müzede görev yapan personelle ilgili inceleme yaparken, şüpheler Veli D.’nin üzerine yoğunlaştı. Veli D.’nin, 2003’te Topkapı Müzesi’nde sahte ziyaretçi bileti basılarak parayla satılması sonucu yasa dışı menfaat sağlanması olayına karıştığı, yargılamasının sürdüğü ve Ankara’ya “sürgün edildiği” tespit edildi.



Veli D. sorgusunda, yönetim gelmeden önce deponun anahtarını müze müdürünün odasından aldığını ve depoya girdiğini, biri Osman Hamdi Bey’e ait 3 resmi seçtiğini, rulo yapıp içine koyduğu çöp poşetlerini aracının bagajına yerleştirdiğini, arkadaşı Koray A. aracılığıyla resimleri satabilmek amacıyla İstanbul’a gittiğini anlattı.



7 kişi gözaltına alındı



İstanbul’da zanlıların bağlantı kurduğu ünlü ressam ve bilirkişi Prof. Dr. Dinçer Erimez, resimlerin arkasındaki DRHM’ye ait mührü gördü. Erimez’in uyarısı sonucu müze yönetimi Veli D.’nin peşine düşerken, D. yine gizlice depoya girip resimleri yerine bıraktı. Resimlerin bulunmasına karşın polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

