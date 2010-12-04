-KORUCULAR ROJ TV DAVASINDA İFADE VERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 04.12.2010 - Danimarka'da yürütülen terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj Tv ile ilgili dava kapsamında Şırnak'ta görev yapan 4 geçici köy korucusu, tanık sıfatıyla ifade verdi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının ifade alma işlemini Danimarka'dan Başsavcı Anders Riisager, Kopenhag Polisi Savcısı Jakob Buch Jepsen ve Kopenhag Emniyet Müdürü Peder Lavridsen de izledi. Tanık olarak ifade veren köy korucularına, dava dosyasında bulunan Roj Tv'nin çeşitli tarihlerde köy korucularıyla ilgili yaptığı yayınlar izletildi. -''BİZİ HAİN OLARAK GÖSTERİYORLAR''- Danimarka adli makamlarının talebi doğrultusunda beyanlarda bulunan 4 geçici köy korucusu terör örgütünün, köy korucularını, Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden izlenen televizyon yayını aracılığıyla gerek örgüt mensuplarına, gerekse örgüte sempati duyan yandaşlarının hedefi haline getirdiğini anlattı. Yayınlarda ''hain'' olarak gösterildikleri için sürekli tehdit telefonları aldıklarını ifadelerinde belirten köy korucuları, çocuklarını dahi okula gönderemediklerinden yakındılar. -TRT 6 ÖRNEĞİ- Tanık köy korucuları, Danimarka heyetinin de izlediği ifade verme işlemi sırasında savcıya, TRT 6 örneğini göstererek, ''Ülkemizde Kürtçe yayın yapan başka televizyon kanalları da vardır. Ancak bunların hiçbiri teröre hizmet etmemektedir. Halka özellikle Kürt halkına kültürel, sosyal yayınlar yapmaktadır'' dedi. Roj Tv'nin ise sürekli örgütün talimatları doğrultusunda yayın yaptığını kaydeden tanık köy korucuları, yayınlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, televizyonun kapatılmasını istedi. -''TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANALI OLDUĞUNU HERKES BİLİR''- Roj Tv'nin yayınlarının bölgede yaşayan Kürt halkını etkilediğini anlatan tanıklar, şöyle dedi: ''PKK terör örgütü, Kürt halkını onların hakkını koruyor gibi davranarak Türk devletine düşman haline getirmiştir. Eğer Kürt halkını ve haklarını savunan bir örgüt olsaydı bu tarihe kadar Kürt halkından çocuk, bayan ve yaşlı demeden birçok insanı öldürmezdi. Terör örgütü, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Kürt halkını Roj Tv aracılığıyla yaptığı yayınlarla etkilemektedir. Roj Tv'nin terör örgütü kanalı olduğunu herkes bilir. Bu televizyon kanalı ayrıca örgüte sempatisi olan insanların örgüte katılmasını sağlamaya yönelik faaliyetler de yürütmektedir. Bu yayınlar nedeniyle mağduruz, kapatılmasını istiyoruz.'' -''CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANSIN, DANİMARKA'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKALIM''- İfade alma işlemi sırasında Danimarka heyetinin talebi üzerine köy korucularına, Danimarka mahkemeleri huzurunda tanıklık yapıp yapamayacakları soruldu. Tanık korucular, ''Eğer can güvenliğimiz sağlanırsa, Danimarka'da hakim karşısına çıkmayı düşünebiliriz'' dedi. Yaklaşık 7 saat süren ifade alma işleminin ardından Danimarka heyeti, adliye binasından ayrıldı.