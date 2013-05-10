Korucular da çekilmeye başladı

PKK'nın sınır dışına çekilmeye başlmasının ardından bölgede görev yapan kourucular da üs bölgelerini boşaltarak köylerine dönüyor.

Çekilme sürecinde Elazığ-Diyarbakır güzegahındaki korucu üs bölgeleri tamamen boşaltıldı. Korucular sadece köylerin güveliğini sağlayacak. Çekilme için yazılı talimat verilmedi, "PKK'lıların muhtemel çekilme bölgelerine çıkmayın" denildi.

Levent İçgen'in Vatan'daki haberine göre, Kazan Vadisi'ndeki 50, Kato Dağı çevresindeki 150 PKK'lı da dün bölgeden ayrılıp Kuzey Irak'taki Zap Kampı'na gitti.

Örgüt çekilenler için yeni kamp kuruyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise "PKK'lılar bizim topraklarımıza girmesin" açıklaması yaptı.