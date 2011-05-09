Korucular BDP saflarına geçti

T24- Seçim kampanyası için Cizre'ye giden BDP destekli bağımsız milletvekili Hasip Kaplan'ı karşılayanlar arasında köy korucuları da vardı. Koruculardan Meman aşireti lideri Tahir Güven, Kaplan’ın fotoğrafını eline alarak "Artık biz de BDP saflarına katılıyoruz ve BDP’nin desteklediği bağımsız adayları biz de destekliyoruz" dedi.

Ramazan İmrağ'ın Doğan Haber Ajansı'nda servis edilen (9 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Şırnak'ın Cizre İlçesi’nde etkin olan ve geçmişte PKK ile mücadeleye katılan, ancak 3 ay önce koruculuğu bırakan Meman aşireti BDP saflarında yer alma kararı aldı. BDP’nin Şırnak’ta desteklediği bağımsız milletvekili adayı Hasip Kaplan, Meman aşiretinin eski korucuları tarafından düğüne katılmak üzere gittiği köyde Kalaşnikof tüfekle havaya ateş açılarak karşılandı.

Şırnak’ın Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde etkin olan, geçmiş yıllarda PKK’ya yönelik operasyonlarda güvenlik güçleriyle birlikte hareket eden yaklaşık 5 bin nüfuslu Meman aşireti üyeleri, düğünlerine gelen Hasip Kaplan için şölen havasında karşılama töreni düzenledi. Cizre’nin Ulaş Köyü’nde aşiret lideri ve eski korucubaşı Tahir Güven’in oğlu Ali Güven’in düğününe katılan Hasip Kaplan’ı karşılama sırasında eski korucular Kalaşnikof tüfeklerle havaya ateş açarken, gençler ise havayi fişekler attı.

’Biz de BDP saflarındayız'

Köy girişinde Tayin aşireti lideri ve halen Emekli Albay Temizöz ile tutuklu yargılanan Kamil Atak’ın kardeşi Rauf Atak ile birlikte bağımsız milletvekili adayı Hasip Kaplan’ı karşılayan Meman aşireti lideri Tahir Güven, Kaplan’ın fotoğrafını eline alarak "Artık biz de BDP saflarına katılıyoruz ve BDP’nin desteklediği bağımsız adayları biz de destekliyoruz" dedi.

Hasip Kaplan’ın köye gelişi nedeniyle kırsal kesimdeki PKK’lıların giydiği elbileseleri çağrıştıran kıyafetler giyen gençler davul zurnalar eşliğinde halaylar çekerken, kadınlar da zılgıtlarla Hasip Kaplan’a sevgi gösterisinde bulundu. Hasip Kaplan düğünü izlerken bir tarafına korucu Tayan aşireti lideri Kamil Atak’ın kardeşi Rauf Atak, diğer tarafına ise Meman aşireti lideri Tahir Güven oturdu. Köyde bir süre düğünü izleyen Hasip Kaplan ile yöresel kıyafetler giyen gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Yokuş aşağı kamyon gibi ineceksin’

Ulaş Köyü’nden Güçlükonak İlçesi’ne giden Hasip Kaplan aracını Cudi ile Küpeli Dağı arasında durdurarak burada gazetecilere açıklamlarda bulundu. Cudi ve Küpeli Dağlarını gösteren Hasip Kaplan, şöyle dedi:

"Ben burada Başbakan’a sesleniyorum. Bu ateşkes ortamında ve anneler gününde kim ki evlatlarının cenazelerini annelerine gönderiyorsa onların yeri cehennemin dibidir. Artık bu halkın yürüyüşüne, bu halkın renklerine, bu halkın seslerine terörist diyenleri de, devlet terörünü de lanetliyoruz. Her gün uçaklardan, Kobra helikopterlerden dağlarımızı, şehirlerimizi, köylerimizi bombalayanlar insan olamaz. Bunlar insanlıktan çıkmıştır. Buradan Başbakan’ı uyarıyorum. ’Kürt sorunu yoktur’ diyenler tarihin çöplüğüne gittiler. Sen de gidersin. Sen de Kürt sorunu yok dediğini için, yokuş aşağı bir kamyon gibi ineceksin."

'Arınç, kadın vekillerden özür dilesin’

Devlet Bakanı Bülenç Arınç’ı da eleştiren Hasip Kaplan, "Kadın politikacılara nezaketsiz bir dille yaklaşıyor. Her şeyin bir hakkı ve hududu var. Sen kadın düşmanı mısın? Kadın vekillere bu üslupla saldırmak seçim tarzı olamaz. Türkiye’nin bütün vekil kadınlarından özür dilesin."