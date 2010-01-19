Korucular askerleri vurdu

T24 - Batman’ın Sason İlçesi ile Diyarbakır’ın Kulp İlçesi arasındaki dağlık kesimde Uzman Jandarma Çavuş Serkan İpek’in (24) şehit olması bir uzman çavuşun da yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, bölgede PKK’lı terörist bulunmadığı ve havanın çok sisli olması nedeniyle ateşi nöbet tutan köy korucularının açtığı iddia edildi.





Kulp Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. “Şüpheli” sıfatıyla 3 korucunun ifadesi alınırken, boş kovanların toplanmasından sonra, tedbir amacıyla korucuların silahlarına incelenmek üzere el konulduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı da, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, olayın nasıl meydana geldiğinin tespiti amacıyla, Kulp Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki köylüler de “Zore Çayı’nın su yatağı sisle kaplıydı. Öğle saatlerinde 1 şarjörlük silah sesi duyduk. Başka ses işitmedik. Pusudaki korucuların ateş açtığı herkesin dilinde. Eğer PKK’lı grup çatışmada olsaydı, başka silah sesleri duyulurdu” dediler.



20 bin kişi uğurladı



Şehit Serkan İpek, memleketi Konya´nın Ereğli İlçesi´nde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verildi. Şehit annesi 60 yaşındaki Sevdiye İpek, oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı. Fotoğrafı sürekli öpen anne İpek, “Kuzumu verin bana” dedi. O sırada şehit İpek´in ablası 25 yaşındaki Elif İpek de sinir krizi geçirdi. Yakınları ise demokratik açılıma tepki göstererek, “Alın açılım size. Yavrumuz gitti. Kardeşimiz şehit oldu” diye bağırdı. 4´ü üvey 7 kardeş olan şehit Serkan İpek´in cenazesi evinin önüne getirildikten sonra, ailesinin isteği üzerine askerlerin omuzunda evin içine kadar alındı. Şehit İpek’in tabutu daha sonra, cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami´ye getirildi. Cenaze namazına 20 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından iki dev Türk bayrağı taşıyan kortej eşliğinde Meydan Başı Mezarlığı’na götürülen Şehit İpek’in cenazesi şehitlikte defnedildi.