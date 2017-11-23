Korucu başı cinayetine 3 ömür boyu hapis, 37 beraat

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde 28 Temmuz 2011 tarihinde güvenlik korucularının başı, 42 yaşındaki Hacı Alan\'ın başından vurularak şehit edilmesi ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2 sanığa 6\'şar yıl hapis cezası verirken 37 sanık beraat etti.

Karlıova\'da 28 Temmuz 2011 tarihinde güvenlik korucusu başı Hacı Alan, \'Zindan\' kod adlı PKK\'lı terörist tarafından şehit edildi. Alan\'ın şehit edilmesi ardından korucular ilçe merkezine gelince Karlıova\'da olaylar çıktı. Olaylarda, aralarında dönemin BDP İlçe Başkanı Şemsettin Özen\'in evinin bulunduğu bazı ev ve işyerleri ateşe verilirken, esnaf kepenk kapattı. 4 saat süren ve silah seslerinin yükseldiği olaylarda çok sayıda işyeri tahrip edildi.

Bingöl Valiliği, gelen kişilerin olayın etkisiyle taşkınlık yaptıkları, bir ev ve iş yerinin ateşe verildiği, 18 işyerinin camlarının kırıldığını açıkladı. Saldırı ardından soruşturma başlatılırken, çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Soruşturma sonunda, öldürülen Hacı Alan\'ın akrabası olan 10\'u tutuklu, 43 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 2013 yılında 22\'si Karabağ ailesinden olmak üzere şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, dönemin BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile Belediye eski başkanları; Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin, \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' ve \'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme\' suçundan 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 24 kişinin ise, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15\'er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Dönemin BDP\'li Karlıova Belediye Başkanı Selim Yıldırım, siyaset yaptıkları için yargılandıklarını öne sürerek, \"Olay günü belediyede oturuyordum. Korucular belediye camlarını kırdı. Kaymakam makam arabasını gönderip, bizi aldırdı. Gece saat 12.00\'ye kadar vali ile beraberdik. Biz ahmak mıyız ki, 50 kişiyle toplanıp adamın öldürülmesine karar veriyoruz?\"dedi.

Sanık güvenlik korucusu Metin Köyü ise terör örgütü ile bağlantısı olmadığını belirterek, \"Saat 13.30\'da çarşıya indim ve o sırada olay oldu. Komutanın beni çağırdığını söylediler. Gittiğimde benden isim vermemi istedi. Birkaç kişinin ismini söylersem kendimi kurtaracağımı söyledi. 20 yıl ceza yesem de kimsenin ismini vermeyeceğimi söyledim\" dedi. Sanık güvenlik korucusu Ahmet Dündar da, suçlamaları kabul etmedi, \"20 yıldır terörle mücadele ediyorum. Hacı Alan ile beraber 75 kişiyle çatıştık. Zamanında 4-5 kişiyle terörle mücadele ettik. Şimdi bize iftira atılıyor. Olay günü evdeydim\" dedi.

\'HACI ALAN VURULURKEN KORUCULAR MÜDAHALE ETMEDİ\'

İfadesi alınan \'Asuman\' isimli gizli tanık ise \"2011 yılındaki operasyonda bir terörist öldürüldü. Bir hafta sonra taziyeye gittik. Taziyeye bir grup terörist geldi. PKK\'lıların başındaki terörist Hacı Alan\'dan intikam alınması talimatı verdi. Yardım edeceğimizi söyledik. Hacı Alan\'ı öldüren PKK\'lı yalnızdı. PKK\'lı terörist, Hacı Alan\'ı vururken ileride korucular olmasına rağmen kimse müdahale etmedi. Vurduktan sonra biraz gidip geri geldi, ölmüş mü diye baktı ve yeniden silah sıktı. Ancak, korucular müdahale etmedi. Terörist koşturmadan, yürüyerek gitti\" dedi.

SAVCI: İNFAZ TOPLANTISI YAPILDI

Dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, 15 Temmuz 2011 günü Karlıova\'ya bağlı Hışhışok Mezrası\'nda \'Sorej\' kod adlı PKK\'lı Esved Ediş\'in öldürüldüğü çatışmaya katılan güvenlik korucu başı Hacı Alan\'ın öldürülmesi için, örgütün sözde bölge sorumlusu \'Mahir\' kod adlı Haşim Kaya tarafından \"Zindan\" kod adlı Nusret Saltan\'a görev verildiğini bildirdi. Savcı, Karlıova BDP ilçe teşkilatında görevli bazı sanıkların, örgüt üyelerinin bulunduğu toplantılarda Hacı Alan\'ın nasıl öldürüleceğine dair planlama ve görev dağılımı yapıldığını, sanıkların olay günü \'Zindan\' kod adlı teröristin eylemine yardım ettiklerini, devletin güvenliği ile sorumlu olan ve güvenlik güçleri ile birlikte hareket eden Hacı Alan\'a yönelik öldürme eyleminin gerçekleştiğini belirtti.

BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile Karlıova eski Belediye Başkanları Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 14 sanığa ceza verilmesini isteyen savcı, diğer sanıkların beraatini istedi.

Cinayetten sonra yakalanan \'Zindan\' kod adlı Nusret Saltan, ifadesinde, Hacı Alan\'ın başında bulunduğu korucuların \'Sorej\' kod adlı Esved Ediş\'i öldürülmesi üzerine sabaha kadar yürüyerek saat 04.30\'da Karlıova\'ya girdiklerini dikkat çekmemek için abdest alıp bir camide namaz kıldıklarını, saat 07.30\'a kadar cami avlusunda beklediklerini ifade ederken,\" İlçe merkezine gidince \'Kendal\' kod adlı arkadaş bana Hacı Alan\'ı gösterdi. Yanına yaklaşıp, Glock tabanca ile 3 el ateş ettim. Yere düşünce kafa ve boyun bölgesine sıktım. Sonra Kendal ile buluşup sığınağa gittik\" dedi.

Mahkeme, BDP Karlıova İlçe Başkanı Şemsettin Özen ile eski Belediye Başkanları Selim Yıldırım ve Ferit Çelik\'in de aralarında bulunduğu 37 sanığa \'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma\' ve \'Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçlarından\' beraat ettirdi. Yargılama sürecinde ölen sanıklardan Vahyettin Karabağ hakkınadik dava düşürüldü. Mahkeme kişi başı 3 bin 960\'ar lira olmak üzere toplam 135 bin lira avukatlık ücretinin hazineden alınarak beraat eden 34 sanığa verilmesine hükmetti. Beraat eden sanıklara gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle hazine aleyhine tazminat davası açabilecekleri iletildi.

Mahkeme, Rıza ve Lütfi Karabağ\'a birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18\'er yıl, Mehmet Şerif Aslan\'a 18 yıl, İdris Karabağ ile Mehmet Zeki Sayak\'a 6\'şar yıl, hapis cezası verdi. Mahkeme, ceza verilen sanıklar Lütfi Karabağ, Rıza Karabağ ve Mehmet Şerif Aslan\'ın tutuklanmasını da kararlaştırdı.



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