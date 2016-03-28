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Spor

Kortların 1 numarası Novak Djokovic Miami'de şaşırtmıyor

Joao Sousa karşısında ilk sette zorlanan Djokovic, krizi çabuk atlatarak 4. tura adını yazdırdı

28 Mart 2016 18:51

ATP Miami Masters 3. turunda dünya 1 numarası Novak Djokovic, Portekizli Joao Sousa'yı 6-4 6-1'lik setlerle mağlup etti.

İlk sette iyi bir mücadele ortaya koyan Sousa, rakibinin ikinci servise kaldığı 12 puanın 9'unu aldı. Açılış setinde iki kez servis kırmayı başaran dünya 38 numarası, buna karşın kendi servis oyunlarına tutunamadı. Djokovic, 3 kez servis kırdığı ilk seti 6-4'le aldı.

İkinci sette ise Sırp raketin şovu vardı. İlk servislerini %86 oranında oyuna sokan ve servis oyunlarında sadece 3 puan kaybeden Djokovic, bu seti de 6-1 alarak 78 dakikada sonuca gitmeyi başardı.

Daha önce 5 kez şampiyon olduğu Miami'de sadece 1 mağlubiyeti bulunan (2013'te Tommy Haas'a karşı) Djokovic, Sousa maçıyla birlikte birlikte 27. galibiyetini elde etti. Sırp raketin 4. turdaki rakibi Dominic Thiem oldu. Son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Avusturyalı oyuncu, bir önceki turda elemelerden gelen Japon raket Yoshito Nishioka'yı 6-2'lik iki sette geçmeyi başarmıştı.

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