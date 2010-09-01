-KORSANLARLA TÜMAMİRAL ERTUĞRUL MÜCADELE EDECEK MANAMA (A.A) - 01.09.2010 - Aden Körfezi; Somali açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerinde korsanlara karşı mücadele etmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan "Birleşik Görev Gücü"nün (CTF-151) komutanlığına, Tümamiral Sinan Ertuğrul getirildi. Türkiye'nin ikinci kez CTF-151'in komutanlığına getirilmesiyle ilgili tören, Bahreyn'in Manama kentinde, Mina Limanı'nda demirli bulunan TCG Gökçeada Firkateyninde yapıldı. Törene, Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amerikalı Koramiral Mark I. Fox, daha önceki komutan olan Güney Koreli Tuğgeneral Beon Rim Lee ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Ahmet Ülker, diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri yetkililer katıldı. ABD, İngiltere, Pakistan, Türkiye gibi, NATO ve Avrupa Birliği'ne bağlı 25 ülkeden deniz kuvvetleri mensuplarının katıldığı Birleşik Görev Kuvveti'nin sancak gemisi olarak belirlenen TCG Gökçeada Fırkateyni'nde, ilk olarak katılımcı ülkelerin milli marşları okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark I. Fox, Amerikalı bir komutan olarak, ramazan ayında, Bahreyn gibi bir körfez ülkesinde Türk gemisinde düzenlenen böyle bir törene katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türk ordusunun profesyonelliğini hepimiz takdir ediyoruz. Bölgedeki deniz haydutlarına karşı mücadele etmek için ülkelerin tek başlarına değil de böylesine bir güç oluşturarak mücadele etmeleri çok önemli. Bu ülkeler arasında askeri alanda işbirliğini ve dayanışmayı artıran, geliştiren bir davranış. Bu şekilde mücadele daha başarılı olur. Dünyadaki birçok ülke bir araya gelerek, ortak tehdide karşı birlikte mücadele ediyoruz." Görevi devralan Tümamiral Sinan Ertuğrul ise yaptığı konuşmasında, bu görevi almaktan dolayı büyük onur duyduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin böyle özel bir güce komuta edecek olmasından onur duyuyorum. Bölgede meydana gelen illegal aktivitelerin engellenmesi çok önemli. Buradan yapılan, kanunsuz deniz haydutluğu. Deniz taşımacılığını, ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz faaliyetlerin engellenmesi için, oluşturulan çok uluslu gücün başarıya ulaşması için çaba harcayacağız. Bütün dikkatimizi ve çalışmamazı bölgede karışıklığı engellemek için harcayacağız. Bölgede bütün imkanlarımızı kullanarak, güvenliği sağlamak için gerek Türk askeri, gerekse uluslararası güçlerle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Yapılan konuşmalardan sonra Göney Kore Deniz Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Lee, komutanlığı Tümamiral Sinan Ertuğrul'a devretti. Daha sonra üç komutan, hazırlanan özel pastayı kesti. Bölgede 3 ay boyunca görev yapacak olan TCG Gökçeada Firkateyni, Gabya sınıfı olarak biliniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunan en modern firkateynlerden biri olan TCG Gökçeada, 300 personelle bölgede 10'ar günlük devriyelerde bulunacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kendi bünyesinde ve HAVELSAN mühendisleriyle birlikte ürettiği Gemi Entegre Savaş İdaresi Sistemi (GENESİS), aynı anda bin hedefe kilitlenebiliyor. Fırkateynin görev sonlarında bölge ülkelerine de liman ziyaretlerinde bulunacağı belirtildi. Aden Körfezi; Somali açıkları ve Arap denizi ve mücavir bölgelerinde, deniz haydutluğuna karşı Birleşik Deniz Kuvvetleri Bünyesi'nde Birleşik Görev Kuvvetleri CTF- 151, CTF-152 ve CTF- 153 mücadele ediyor. Bu güce 3 ay süreyle komuta edecek Türkiye, CTF-151 içinde yer alıyor.