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Yaşam

Korsanların rehin aldığı Türkler serbest

Nijerya'da deniz korsanlarınca saldırıya uğrayan Türk gemisinin rehin alınan personelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

22 Nisan 2009 03:00

Nijerya'da deniz korsanlarınca saldırıya uğrayan Türk gemisinin rehin alınan personelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Nijerya'da kimliği belirsiz deniz korsanları tarafından saldırıya uğrayan "Marshall Adaları bandıralı" Türk gemisinin rehin alınan kaptanı Sinan Taşkıran ile ikinci mühendis Salim Atilla Sengül'ün serbest bırakıldığını belirttiler.

Kaynaklar, Taşkıran ve Şengül'ün, geminin bağlı bulunduğu şirket yetkililerince teslim alındığını ve gemiye geri getirildiğini kaydettiler. İki Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

15 Türk personelin bulunduğu "Aleyna Mercan" isimli gemi, önceki gün Onne limanına 50 deniz mili kala, deniz haydutları tarafından gasp edilmiş, geminin kaptanı Sinan Taşkıran ile ikinci mühendis Salim Atilla Şengül, deniz korsanlarınca rehin alınmıştı.

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